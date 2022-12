Une usine européenne de TSMC est possible, mais pas pour les puces Apple

Le fabricant de puces taïwanais envisage de construire la toute première usine européenne de TSMC à Dresde, en Allemagne.



Il n'est pas prévu que l'usine fabrique des puces pour Apple, mais l'entreprise affirme qu'à l'heure actuelle, "aucune possibilité n'est à exclure".

TSMC diversifie sa chaîne de production

La société taïwanaise de fabrication de semi-conducteurs est le seul fournisseur des puces A et M d'Apple, grâce à sa forte avance technique sur les concurrents du secteur. Elle est loin devant Intel par exemple qui grave selon des procédés bien moins fins que les 4nm actuels du leader.



L'attitude de plus en plus militante de la Chine à l'égard de Taïwan a accru les inquiétudes quant à une éventuelle ingérence dans les exportations de l'île, pouvant aller jusqu'à un blocus et une invasion. Ceci, allié à la guerre commerciale entre la Chine et les États-Unis, a poussé TSMC à prévoir une diversification de sa production, notamment en construisant au moins deux usines en Arizona, qui fabriqueront certaines puces pour Apple. Elle est également en train de construire une usine au Japon, en partenariat avec Sony.

Jusqu'à présent, l'entreprise taïwanaise a tenu à conserver sa technologie de fabrication de puces la plus avancée à Taïwan, à la fois pour protéger sa propriété intellectuelle et parce que les plus petits processus nécessitent un investissement financier énorme, ainsi que la surveillance d'un nombre limité de personnel qualifié. Toutefois, la société travaille à la construction d'usines à l'étranger pour les processus plus grands et plus anciens.

La première usine européenne de TSMC



Pour la première fois, le Financial Times fait état de plans pour une usine européenne de TSMC.

TSMC est en pourparlers avancés avec des fournisseurs clés concernant l'installation de sa première usine européenne potentielle dans la ville allemande de Dresde [...] La société taïwanaise envoie une équipe de cadres supérieurs en Allemagne au début de l'année prochaine [...].



Le voyage sera le deuxième en six mois par les dirigeants de TSMC et une décision finale sur l'opportunité d'investir des milliards de dollars dans une usine, dont la construction pourrait commencer dès 2024, devrait suivre peu de temps après, ont déclaré les personnes.

Les usines de l'Arizona fabriqueront des puces de 4 nm en 2024, et de 3 nm en 2026. Ce retard de deux à trois ans par rapport à Taïwan signifie que l'usine américaine ne sera pas en mesure de fabriquer les derniers processeurs A17 et M3, mais qu'elle pourra les fabriquer pour les anciens appareils Apple encore vendus par la société.



Pour l'instant, ce ne sera pas le cas de l'usine prévue à Dresde. Celle-ci se concentrerait sur la fourniture de puces à l'industrie automobile, qui utilise des processus beaucoup plus grands - de l'ordre de 22 nm et 28 nm. Toutefois, un porte-parole de TSMC a déclaré que la société n'excluait aucune possibilité.



Un facteur commun aux usines TSMC à l'étranger est que la société cherche à obtenir des subventions gouvernementales pour l'aider à faire face aux coûts d'installation extrêmement élevés. Aux États-Unis, la loi CHIPS a créé des subventions pour les fabricants de puces de n'importe quel pays pour construire des usines américaines, et l'Union européenne est en passe d'approuver 43 milliards d'euros de subventions pour la même chose sur le vieux continent. Dommage, ce ne sera une nouvelle fois pas en France, mais en Allemagne.



Une autre préoccupation, cependant, est de savoir si une trop grande expansion simultanée à l'étranger ne risque pas de trop étirer la main-d'œuvre senior de TSMC. Il existe un nombre limité d'ingénieurs ayant l'expertise nécessaire pour superviser la construction et le fonctionnement des usines de fabrication de puces, et travailler sur des usines aux États-Unis, au Japon et en Allemagne pourrait s'avérer difficile.