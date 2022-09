Rumeur : la gravure en 3 nm arrivera avec les puces M3 et A17

Comme beaucoup de ses concurrents, Apple insiste auprès de ses fournisseurs pour obtenir un processus de gravure toujours plus fin pour ses puces. Après être passé du 7 au 5 nm il y a quelques années, Apple veut désormais des puces en 3 nm, ce qui représente la prochaine évolution majeure chez TSMC.

Le 3 nm arrivera dès l'année prochaine

Selon un rapport de Nikkei Asia, TSMC va enfin pouvoir fournir des puces en 3 nm à Apple dès l'année prochaine. Le développement est terminé depuis un petit moment et l'entreprise a eu le temps de réaliser plusieurs expérimentations sur ses chaînes de production. S'il y a probablement eu quelques ratés, la firme taïwanaise estimerait à l'heure actuelle que les puces en 3 nm peuvent entrer en production de masse pour des clients comme Apple dans les mois à venir.



Les premières puces concernées par cette nouvelle gravure seraient les puces M3 qui seront prochainement disponibles dans les Mac ainsi que la puce A17 qui sera présente dans les iPhone 15 qui seront annoncés en septembre 2023.

Si Apple cherche autant à réduire l'épaisseur de ses puces, c'est qu'il y a des raisons qui permettent à Apple d'être plus compétitif vis-à-vis de ses concurrents.

Une gravure en 3 nm permet d'augmenter les performances de la puce et offre surtout une plus grande efficacité énergétique, le composant devient largement moins énergivore, ce qui est toujours bon à prendre sur des appareils où les écrans utilisent une grande partie de votre autonomie quotidienne. Ajoutons à cela le modem 5G sur les iPhone qui est un véritable fardeau pour votre batterie !



La rumeur indique qu'entre-temps, certaines des puces pour iPad seraient fabriquées à l'aide de la technologie 3nm de première génération de TSMC. Il n'est pas clair quels modèles d'iPad sont concernés par cette affirmation.



Le rapport soutient qu'Apple reproduira la même stratégie qu'avec les iPhone 14, autrement dit, proposer la puce de dernière génération que pour les iPhone Pro qui sont les plus coûteux dans la gamme. On peut donc en conclure que l'année prochaine, les iPhone 15 auront une puce A16 améliorée avec une gravure en 4 nm et les iPhone 15 Pro auront une puce A17 avec la fameuse gravure en 3 nm !