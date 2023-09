Apple devrait passer à la gravure en 2 nm pour les puces de ses Mac dès 2026

Depuis plusieurs années, Apple a un objectif bien précis avec les puces présentes dans ses iPhone, Mac et iPad : réduire le plus possible la technologie de fabrication. Alors que la puce A17 Pro dans les iPhone 15 Pro et iPhone 15 Pro Max a une gravure en 3 nm, Apple vise désormais le 2 nm pour augmenter encore plus les performances et réduire la consommation d'énergie !

Kuo prédit que la puce en 2 nm arrivera dès 2026

La course à la miniaturisation continue. Alors que les consommateurs commencent tout juste à comprendre les implications des puces gravées en 3 nm, voilà qu'Apple envisage déjà de passer à la vitesse supérieure. Selon les informations fournies par l'analyste Ming-Chi Kuo, la firme de Cupertino veut franchir le cap des 2 nanomètres d'ici 2026.



C'est en collaboration avec TSMC, l'un des leaders mondiaux de la fabrication de semiconducteurs, qu'Apple entend réaliser ce saut technologique majeur. L'association de TSMC avec le designer de puces ARM renforce cette ambition, visant une intégration verticale toujours plus poussée. Leur mission conjointe sera d'assurer un passage en douceur de la technologie de 3 nm à celle, encore plus performante, de 2 nm.

La révolution du 2 nm ne se limiterait pas aux Mac. En effet, les iPhone pourraient également embarquer ces puces ultraperformantes dès 2026. Pour rappel, l'iPhone 15 Pro qui sera disponible dès vendredi, est équipé de la puce A17 Pro gravée en 3 nm, faisant déjà figure de prouesse technologique. Cette puce, comparée à ses prédécesseurs gravés en 5 nm (A14, A15, et A16 Bionic) utilisés entre 2020 et 2022, apporte des gains significatifs en termes de performance et d'efficacité énergétique.



Si l'on se fie aux tendances actuelles, les puces A17 Pro, A18 et A19 devraient exploiter la technologie de 3 nm entre 2023 et 2025. Mais c'est après cette période que la gravure en 2 nm pourrait véritablement définir une nouvelle norme pour les appareils Apple.

Plus de transistors

Qui dit le passage à une puce de 2 nm dit forcément une densité de transistors encore plus importante. Plus il y a de transistors sur une puce, plus elle peut traiter d'informations simultanément. Chaque saut technologique, comme celui du 3 nm au 2 nm, signifie que les transistors sont plus petits, et donc, qu'il y en a plus par unité de surface. En pratique, cela se traduit par une puissance de traitement accrue pour les appareils qui intègrent ces puces.



Cependant, augmenter la densité des transistors ne concerne pas uniquement les performances, c'est aussi un gain pour l'efficacité énergétique. Des transistors plus petits utilisent moins d'énergie pour fonctionner, ce qui est d'une importance cruciale pour les smartphones et ordinateurs portables.



Avec son partenaire TSMC, Apple prend de l'avance vis-à-vis de ses concurrents. Cette avance permet par exemple aux iPhone 15 Pro et iPhone 15 Pro Max d'être les smartphones les plus puissants pour les jeux pour cette fin d'année 2023.