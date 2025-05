Apple pourrait changer le rythme de sortie des iPhone dès 2026

Dès 2026, Apple bouleverserait son calendrier habituel en espaçant les lancements d’iPhone sur l’année. Objectif : mieux gérer sa gamme grandissante et optimiser sa production. L'iPhone 18 ne sortirait pas en septembre 2026, mais au printemps 2027.

Une rumeur surprenante

Apple prévoit une refonte majeure de sa stratégie de lancement des iPhone à partir de 2026, selon un rapport de The Information. Cette nouvelle approche vise à mieux gérer une gamme de produits de plus en plus diversifiée, notamment avec l’introduction d’un iPhone pliable.

Un calendrier de lancement réorganisé

Traditionnellement, Apple dévoile tous ses nouveaux modèles d’iPhone à l’automne. Cependant, à partir de 2026, la marque prévoit de lancer les modèles haut de gamme — iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max, iPhone 18 Air et un tout nouvel iPhone pliable — à l’automne. Les modèles standard, tels que l’iPhone 18 et une version mise à jour de l’iPhone 16e, seraient quant à eux reportés au printemps 2027.

Cette stratégie vise à étaler les lancements sur l’année, facilitant ainsi la gestion de la production et réduisant la pression sur les chaînes d’approvisionnement.

Un iPhone pliable en préparation

L’un des éléments clés de cette nouvelle stratégie est l’introduction d’un iPhone pliable. Ce modèle adopterait un design de type “livre”, avec un écran externe de 5,7 pouces et un écran interne proche de 8 pouces une fois déplié. Il serait équipé de la technologie Face ID au lieu de Touch ID, et son épaisseur une fois déplié serait comprise entre 4,5 et 4,8 mm.

Innovations attendues sur les modèles Pro

Les iPhone 18 Pro et Pro Max pourraient être les premiers à intégrer la technologie Face ID sous l’écran, laissant uniquement un petit trou pour la caméra frontale. Cette avancée permettrait de proposer un design encore plus épuré, sans encoche visible.

Diversification de la production

Dans le cadre de cette réorganisation, Apple envisage également de diversifier ses sites de production. Les modèles d’entrée de gamme, comme l’iPhone 16e, pourraient être produits en Inde, réduisant ainsi la dépendance à la fabrication en Chine.