Apple pourrait désactiver AirDrop sur les iPhone en France

Le conflit juridique entre Apple et l'Union européenne s'intensifie, Apple envisageant de supprimer AirDrop des iPhones vendus au sein de l'Union européenne. Ce différend découle de l'appel d'Apple contre une décision du Digital Markets Act qui l'oblige à ouvrir certaines fonctionnalités d'iOS, comme AirDrop et la connexion par proximité des AirPods, aux entreprises tierces.

Pourquoi Apple supprimerait-elle AirDrop ?

L'UE soutient que restreindre ces fonctionnalités à l'écosystème d'Apple est anticoncurrentiel, conférant à l'entreprise un avantage injuste. Malgré des discussions initiales, l'appel d'Apple indique que les négociations sont au point mort, la firme mettant en avant la confidentialité et la sécurité des données de ses clients, ce qui a toujours été son cheval de bataille.

L'un des passages du porte-parole d'Apple est plutôt limpide sur les solutions envisagées en France et plus largement en Europe dans le cas d'une confirmation de la décision :

En fin de compte, ces règles profondément erronées qui ne visent qu'Apple - et aucune autre entreprise - limiteront considérablement notre capacité à proposer des produits et des fonctionnalités innovants en Europe, ce qui se traduira par une expérience utilisateur de qualité inférieure pour nos clients européens.

En d'autres termes, si Apple introduit de nouvelles fonctionnalités que la législation européenne pourrait l'obliger à mettre à la disposition de fabricants d'accessoires tiers, elle se contentera de ne pas les intégrer dans les iPhones vendus dans l'Union européenne. Elle l'avait initialement fait pour Apple Intelligence, avant de le sortir six mois plus tard, et n'offre toujours pas la fonction iPhone Mirroring aux clients européens, de peur d'être obligée d'offrir également la fonction Android Mirroring.

Concernant AirDrop, bien qu'il ne s'agisse pas d'une nouveauté, Apple pourrait décider de le bloquer chez nous (et donc NameDrop), afin d'éviter de l'ouvrir à d'autres appareils. La question des AirPods et de l'Apple Watch se pose aussi, l'UE demandant à Apple d'octroyer les mêmes droits d'accès aux données de l'iPhone aux fabricants d'écouteurs et de montres, notamment l'appairage facile ainsi que l'interaction avec les notifications.

Bien que retirer les AirPods ou l'Apple Watch du marché européen semble improbable, désactiver AirDrop et la connexion facile est plausible, compte tenu de l'approche intransigeante d'Apple dans les batailles antitrust. Les deux parties ont des arguments valables, mais les exigences de l'UE pourraient pousser Apple à limiter les fonctionnalités sur le Vieux Continent plutôt que de s'y conformer. Tim Cook doit faire ses petits calculs à l'heure de ces lignes...