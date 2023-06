Voici les nouveautés AirDrop avec iOS 17 dont NameDrop

Depuis sa première apparition dans iOS 7, AirDrop est devenu le moyen privilégié des utilisateurs d'iPhone pour partager instantanément des photos, des vidéos, des documents et bien plus encore avec d'autres appareils Apple à proximité, dont le Mac. Malgré sa popularité, cette fonctionnalité a peu évolué au fil des ans, la dernière remontant à l'apparition de la puce U1 dans les iPhone pour partager plus vite un contenu avec un autre iPhone à proximité. Cependant avec iOS 17, Apple améliore enfin AirDrop avec plusieurs nouveautés intéressantes comme NameDrop ou la continuité via le réseau cellulaire.

NameDrop

NameDrop est la nouvelle fonctionnalité AirDrop qui a été mise en avant par Apple lors de la présentation d'iOS 17. Au lieu de saisir le numéro d'une personne pour l'appeler ou lui envoyer un SMS afin qu'elle ait votre numéro, NameDrop vous permet de rapprocher votre iPhone de celui de l'autre personne pour échanger vos coordonnées. Lorsque deux iPhones sont dans la même pièce, l'image de chaque personne apparaît (possiblement avec une affiche de contact personnalisable). Les utilisateurs peuvent ensuite choisir les numéros et adresses e-mail de leur carte de contact à partager. Cette fonctionnalité fonctionne également entre un iPhone et une Apple Watch sous watchOS 10 à proximité.

Nouveau geste AirDrop

Le même geste de rapprochement d'iPhone à iPhone utilisé pour NameDrop permet également aux utilisateurs de partager du contenu tel que des photos et des fichiers. Il suffit de rapprocher les deux téléphones pour initier le transfert via AirDrop, éliminant ainsi la nécessité de sélectionner manuellement la personne.

AirDrop en 4G / 5G

Selon le fonctionnement actuel d'AirDrop, vous devez rester à proximité de l'autre personne pour que le transfert s'effectue. Si vous quittez la portée d'AirDrop, le transfert échoue et le contenu n'est pas partagé. Cela peut être particulièrement frustrant lors de l'envoi ou de la réception de plusieurs fichiers volumineux, tels que des vidéos. En revanche, dans iOS 17, si vous quittez la portée d'AirDrop, le contenu que vous essayez de partager avec quelqu'un continue d'être envoyé de manière sécurisée et avec une qualité optimale via Internet. La seule condition est que vous et votre destinataire soyez tous deux connectés à iCloud.

SharePlay sur AirDrop

En rapprochant deux iPhones, il est également possible de lancer une activité partagée via SharePlay. Vous pouvez ainsi écouter de la musique ou regarder un film ensemble. Grâce à la nouvelle option SharePlay, les développeurs tiers peuvent rendre leurs applications compatibles avec cette fonctionnalité, vous permettant de jouer à un même jeu ou de regarder le même flux tout en utilisant vos différents appareils.

Les images flouées

iOS ne permet pas à n'importe qui de partager une photo ou un document sur votre appareil, à moins que vous ne choisissiez activement de l'accepter. Cependant, un problème de longue date avec AirDrop est qu'il affiche des aperçus par défaut.

Comme nous l'avions vu il y a quelques jours, cela a conduit les utilisateurs à recevoir des images explicites non sollicitées. Pour éviter cela dans iOS 17, Apple introduit une nouvelle fonctionnalité activée par défaut qui floute automatiquement les images envoyées par AirDrop et qui pourraient contenir des éléments sensibles tels que de la nudité. Le contenu sera bloqué, mais pourra être visualisé en appuyant sur un bouton "Afficher". Ces avertissements de contenu sensible fonctionnent de la même manière que la fonctionnalité Communication Safety qu'Apple a ajoutée pour les enfants, avec une détection effectuée sur l'appareil, garantissant ainsi que le contenu partagé n'est pas visible par Apple.