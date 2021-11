Apple met en avant les apps compatibles SharePlay

L'une des fonctionnalités les plus attendues d'iOS 15 était indiscutablement SharePlay, une nouveauté apparue un peu après et qui donne aux utilisateurs la possibilité d'écouter des chansons, de regarder des vidéos, de jouer à des jeux de manière synchronisée lors d'un appel FaceTime avec des amis ou des membres de sa famille. Quelques semaines après la sortie de la fonction grâce à iOS 15.1, Apple vante désormais le nombre croissant d'applications tierces compatibles avec SharePlay.

Dans un communiqué de presse, Apple déclare :

SharePlay, un ensemble puissant de fonctionnalités pour les expériences partagées lors d'un appel FaceTime, a introduit de nouvelles façons pour les utilisateurs d'Apple de rester connectés. Avec la prise en charge de SharePlay dans Apple TV+, Apple Music et Apple Fitness+ - ainsi que dans la plupart des applications les plus populaires comme NBA, TikTok, Twitch, Paramount+ et SHOWTIME - les utilisateurs peuvent regarder des films et des séries de télévision, écouter de la musique ou terminer un entraînement avec des amis ensemble lors d'un appel FaceTime. SharePlay s'étend à l'Apple TV afin que les utilisateurs puissent regarder sur grand écran tout en utilisant FaceTime sur iPhone ou iPad. Grâce à la prise en charge du partage d'écran, les utilisateurs peuvent également naviguer sur le Web ensemble, regarder des photos ou montrer à leurs amis quelque chose dans une application préférée.

Apple nous rappelle que les sessions SharePlay offrent des contrôles de lecture partagés, de sorte que toute personne sur l'appel FaceTime peut lire, mettre en pause ou aller de l'avant tout en profitant des médias synchronisés.

Avec les contrôles dynamiques du volume, le son de la diffusion s'abaissera automatiquement lorsqu'un participant à FaceTime parle, ce qui facilitera la poursuite de la conversation avec des amis malgré une scène bruyante ou un refrain culminant.



Autre fonction lors de l'utilisation de SharePlay, les utilisateurs peuvent appuyer sur le bouton Messages dans les commandes FaceTime pour passer à un fil de discussion partagé et poursuivre la conversation sans couper le son. Chaque participant à la session SharePlay diffuse directement à partir de l'application concernée sur son propre appareil, offrant ainsi de l'audio et de la vidéo haute fidélité.



Bob Borchers, vice-président du marketing produit mondial d'Apple, a déclaré :

SharePlay apporte une toute nouvelle façon de se connecter, de partager des expériences et de s'amuser ensemble sur FaceTime. SharePlay tire parti de l'intégration matérielle et logicielle d'Apple pour offrir une expérience magique sur iPhone, iPad et Apple TV, et fonctionne avec de nombreux services Apple ainsi qu'avec certaines des applications les plus populaires de l'App Store.