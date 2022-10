Apple réintègre les apps russes de VK et de Mail.ru

Apple a rétabli les applications russes du réseau social VKontakte et du fournisseur de messagerie Mail.ru sur l'App Store, trois semaines après les avoir supprimées, ainsi que d'autres applications appartenant à VK. L'entreprise américaine avait agi en réponse aux sanctions britanniques après le référendum lancé par Vladimir Poutine au sujet de l'annexion de plusieurs régions ukrainiennes.

Le rétropédalage d'Apple

Les deux services, qui sont l'équivalent de Facebook et de Gmail en Russie, ont été retirés à la suite d'un ensemble de sanctions promulguées par le gouvernement britannique, qui ont touché des dizaines de cadres de la Gazprombank, une banque russe ayant des liens avec VK. Les sanctions ont été prises en réponse aux référendums organisés par les autorités russes dans les zones occupées de l'Ukraine.



La raison pour laquelle Apple a rétabli les applications n'est pas encore claire, puisque la propriété de VKontake et Mail.ru n'a pas changé depuis le retrait des applications, et que les dirigeants de Gazprombank et Sberbank restent sanctionnés par le gouvernement britannique. Il est toutefois possible que la décision d'Apple soit liée à l'utilisation des deux services par des militants.

Les applications sont réapparues sur l'App Store dans le monde entier lundi, comme l'a signalé le projet de surveillance Apple Censorship. Benjamin Ismail, le directeur du projet, a déclaré au Guardian :

La seule chose que nous pouvons dire avec certitude est qu'une fois de plus, Apple met en œuvre ses politiques d'App Stores dans l'opacité la plus totale, pensant qu'elle ne sera pas tenue responsable de ses actions. Si nous sommes heureux de voir ces applications restaurées, car certains activistes et membres d'organisations de la société civile les utilisaient encore lorsqu'elles ont été retirées, nous condamnons Apple pour sa façon continue, erratique et non transparente de gérer le contenu de l'App Store.

Les applications VKontake et Mail.ru figuraient toutes deux dans une liste qu'Apple était légalement tenue de montrer aux nouveaux propriétaires d'iPhone en Russie pour qu'ils puissent les télécharger lors de la configuration initiale, jusqu'à ce qu'Apple cesse de vendre ses produits dans le pays.

