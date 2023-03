Apple refuse la dernière mise à jour de l'application BlueMail qui intègre ChatGPT

BlueMail s'est vu refuser le déploiement de sa nouvelle mise à jour iOS. La cause ? L'intégration de ChatGPT qui n'est pas possible sur l'App Store si l'application en question n'est pas déconseillée aux moins de 17 ans.

ChatGPT potentiellement dangereux pour les enfants selon Apple

Le co-fondateur de l'application iOS BlueMail explique qu'Apple a refusé sa dernière mise à jour à cause d'une fonctionnalité qui intègre ChatGPT. D'après la raison officielle, l'intégration d'une IA dans une application l'oblige en contrepartie à devenir une app interdite/déconseillée aux mineurs et donc aux moins de 17 ans dans ce cas précis.



Grâce à ChatGPT, BlueMail souhaite extraire du texte d'anciens e-mails pour aider les utilisateurs à en écrire de nouveaux. Pour faire simple, vous donnez les grandes lignes et BlueMail se charge de rédiger le mail à votre place.

Étant donné que le filtrage de contenu n'était pas présent, Apple a jugé bon de ne pas accepter la mise à jour dans l'état actuel. La firme de Cupertino estime que cette fonctionnalité donne accès à du contenu pour adultes si l'on s'en sert d'une manière détournée. Le contrôle via un système de filtrage est alors rédhibitoire.



Pas sûr que cela fasse sourire les créateurs de BlueMail qui ne sont pas en très bons termes avec Apple. Par le passé, ils ont essayé de poursuivre Apple en justice, sans succès. Ils sont également membres fondateurs de la fameuse Coalition for App qui a pour objectif de casser le monopole d'Apple avec son App Store. Néanmoins, les règles sont les règles et le motif employé lors du refus est valable pour tout le monde.

Déclaration du co-fondateur de BlueMail auprès du WSJ :

Apple a retardé l'approbation d'une mise à jour de l'application BlueMail incluant des outils linguistiques alimentés par l'IA en raison de préoccupations selon lesquelles elle pourrait générer un contenu inapproprié pour les enfants.

