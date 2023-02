Snapchat intègre ChatGPT pour ses abonnés "+"

Snapchat est devenu aujourd'hui la dernière entreprise à sauter dans le train des chatbots propulsés par l'intelligence artificielle avec l'annonce de "My AI", la version du réseau social de ChatGPT pour les Snapchatters. Le nouveau chatbot est lancé cette semaine en tant que fonctionnalité expérimentale pour les abonnés Snapchat+.

Snapchat x ChatGPT

Selon Snapchat, "My AI" est alimenté par une version de la dernière itération de la technologie ChatGPT d'OpenAI qui, selon la société, a été personnalisée pour sa plateforme. Voici ce qu'a déclaré Snapchat :

My AI peut recommander des idées de cadeaux d'anniversaire pour votre meilleur ami, planifier une randonnée pour un long week-end, suggérer une recette pour le dîner, ou même écrire un haïku sur le fromage pour votre copain obsédé par le cheddar. Faites de My AI la vôtre en lui donnant un nom et en personnalisant le fond d'écran de votre Chat.

Une fois disponible, My AI sera épinglée en haut de l'onglet "Chat" de Snapchat. La société explique qu'elle avait formé "My AI" pour qu'elle suive ses directives en matière de confiance et de sécurité, et le chatbot intègre certains des outils de bien-être de la plateforme, notamment Family Center, Heads Up et Here for You.



Toutefois, Snapchat prévient que, comme tous les chatbots, "My AI" peut se tromper et "peut être amené à dire à peu près n'importe quoi" (si vous avez testé le nouveau Bing, vous le savez).



Pour améliorer sa fonctionnalité, Snapchat indique qu'elle stockera toutes les conversations afin de les examiner. L'entreprise est en tout cas certaine que l'intelligence artificielle aidera massivement l'expérience dans Snapchat, avec "des connexions plus profondes entre les amis et la façon dont ils se rapportent au monde qui les entoure."

Notre application touche 750 millions de personnes par mois, dont 75% des 13 à 34 ans dans plus de 20 pays. L'incorporation de cette technologie dans la plateforme de messagerie de Snapchat a le potentiel de faire de ces interactions avec l'IA une partie de ce qui attire notre communauté sur Snapchat.

