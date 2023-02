Microsoft nous invite pour le "Nouveau Bing" avec ChatGPT

En ce début d'année, OpenAI a impressionné le monde entier avec son intelligence artificielle sous forme de chat. ChatGPT qui ne cesse de faire parler de lui est en train d'intégrer le moteur de recherche Bing et Microsoft Edge pour proposer une expérience plus poussée qu'une simple recherche sur internet. Microsoft vient de commencer le déploiement, comme en témoignent certains utilisateurs de Bing/Edge qui ont reçu un mail d'invitation après s'est inscrit sur la liste d'attente.

Bing ajoute ChatGPT

Comme plusieurs de ses concurrents, Microsoft est rapidement entrée dans une course contre-la-montre pour proposer à ses utilisateurs une expérience de chat par intelligence artificielle. Si Google a choisi de présenter sa propre IA (Bard) qui sera bientôt disponible, Microsoft a décidé de privilégier un partenariat avec OpenAI pour intégrer l'IA dans son navigateur internet Microsoft Edge et son moteur de recherche Bing. Deux services qui ont besoin d'un petit "coup de boost" face au géant Google qui domine très largement avec son navigateur Chrome et son moteur de recherche.



L'ajout de l'intelligence artificielle ChatGPT se fait progressivement, Microsoft ne veut pas se précipiter et appliquer une stratégie qui sera bâclée et ignorée par les utilisateurs d'Edge et Bing. Au lieu de proposer un déploiement collectif, Microsoft préfère faire vague par vague en répondant favorablement aux utilisateurs qui se sont inscrits sur la liste d'attente disponible depuis quelques jours à droite des résultats des recherches Bing.

Pour le moment, les heureux inscrits qui ont accès à l'intégration de ChatGPT sur Edge et Bing peuvent en profiter sur PC et Mac. Microsoft a assuré que l'intelligence artificielle sera fournie sur iOS et Android dans peu de temps. On peut s'attendre à quelques semaines ou mois d'attente !



Voici le mail que réceptionnent les personnes qui peuvent bénéficier de l'intégration ChatGPT :

Nous sommes ravis de vous donner accès à un aperçu précoce du nouveau Bing - votre copilote alimenté par Al pour le web. Lorsque vous commencez à utiliser le produit, nous aimerions recevoir vos commentaires pour rendre le nouveau Bing encore meilleur - veuillez utiliser les boutons de commentaires pour nous aider à apprendre. Nous n'avons pas encore d'expérience mobile prête - nous y travaillons activement et nous l'aurons bientôt prête. D'ici là, veuillez continuer à utiliser le nouveau Bing sur le bureau et télécharger l'application Bing à partir de votre magasin d'applications préféré pour vous assurer que vous êtes prêt pour la meilleure expérience lorsque le mobile est prêt. Merci - nous vous remercions, L'équipe Bing

Récemment, Opera a annoncé proposer une intégration de ChatGPT dans son navigateur internet, mais il s'agira pour les débuts d'une version assez spéciale, car l'intelligence artificielle ne saura que résumer un article sur un site internet.



Source

Télécharger l'app gratuite Bing Search