Microsoft Bing a dépassé les 100 millions d'utilisateurs actifs quotidiens

Bing a franchi le cap des 100 millions d'utilisateurs actifs quotidiens un mois après le lancement de sa version à base d'intelligence artificielle avec l'aide de ChatGPT, selon Yusuf Mehdi, vice-président de Microsoft chargé de la vie moderne, de la recherche et des appareils. Il a déclaré que l'entreprise est pleinement consciente qu'elle n'est encore qu'un "petit acteur à un chiffre", mais il fut un temps où Bing ne faisait même pas partie du tableau archi dominé par Google.

Bing Search passe à la vitesse supérieure

Aujourd'hui, après la sortie de la nouvelle version du géant technologique, même ceux qui ne l'utilisaient pas auparavant s'y sont essayés. Du coup, un tiers des utilisateurs actifs quotidiens de Bing découvrent le moteur de recherche.

Nous considérons cet attrait pour le nouveau Bing comme une validation de notre point de vue selon lequel la recherche doit être réinventée et de la proposition de valeur unique qui consiste à combiner la recherche + les réponses + le chat + la création en une seule expérience.

Outre l'augmentation des chiffres, Microsoft semble également bénéficier d'une croissance de l'engagement, avec un plus grand nombre de personnes effectuant davantage de recherches.

L'entreprise attribue cette victoire à deux facteurs, le premier étant la croissance de l'utilisation du navigateur Edge, très probablement aidée par l'ajout de l'IA de chat de Bing en tant que nouvelle fonctionnalité. Elle indique également que l'introduction de son modèle d'IA Prometheus a rendu les résultats de recherche de Bing plus pertinents, de sorte que les gens ont davantage utilisé - ou du moins essayé - le moteur de recherche.

Apparemment, environ un tiers des utilisateurs quotidiens de Bing ont utilisé l'IA de chat pour leurs requêtes quotidiennes. En moyenne, Microsoft observe trois chats par session, avec plus de 45 millions de chats depuis l'introduction du nouveau Bing. En outre, dans 15 % de toutes les sessions de chat, les utilisateurs se sont servis de Bing pour générer de nouveaux contenus. Le lancement du chatbot d'IA de Bing sur mobile a propulsé le moteur de recherche dans le top de l'App Store et a permis de multiplier par six le nombre d'utilisateurs actifs quotidiens par rapport à la période précédant sa mise à disposition.



En intégrant un ChatGPT dans Bing au début de l'année, Microsoft a donné à son moteur de recherche l'arme dont il a besoin pour concurrencer Google. Cela dit, Google a l'intention de lancer son propre chatbot et a présenté le mois dernier une IA baptisée Bard. Bard a diffusé des informations erronées lors de ses débuts officieux, mais Google travaille avec ses employés pour améliorer les réponses du chatbot avant qu'il ne soit disponible. La prochaine Google I/O 2023 du 10 mai prochain sera très intéressant.

