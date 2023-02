Google compte sur ses employés pour améliorer le chatbot Bard

Dans une publicité vidéo publiée sur Twitter, le tout nouveau chatbot Bard de Google, qui n'a pas encore été lancé, débite avec assurance des informations erronées sur le télescope spatial James Webb, expliquant qu'il a pris les "toutes premières photos d'une planète en dehors de notre propre système solaire". C'est évidemment faux, puisque les premières exoplanètes capturées ont été le fait du Very Large Telescope de l'Observatoire européen austral. Pour ne pas se faire ridiculiser, le géant de la technologie compte sur ses employés pour améliorer la précision de Bard.

L'humain toujours meilleur que l'IA

Le vice-président de Google chargé de la recherche, Prabhakar Raghavan, aurait envoyé un courriel aux membres du personnel, leur demandant de réécrire les réponses de Bard sur des sujets qu'ils connaissent bien. Le chatbot "apprend mieux par l'exemple", a déclaré M. Raghavan, et le former avec des réponses factuelles aidera à améliorer sa précision. Raghavan a également inclus une liste de choses à faire et à ne pas faire lorsqu'il s'agit de corriger les réponses de Bard, d'après le courriel vu par CNBC.

Les réponses doivent être rédigées à la première personne, être neutres et sans opinion, et avoir un ton poli, décontracté et accessible. Les employés sont également invités à "éviter de faire des présomptions fondées sur la race, la nationalité, le sexe, l'âge, la religion, l'orientation sexuelle, l'idéologie politique, la localisation ou d'autres catégories similaires". Ils sont invités à ne pas décrire Bard comme une personne, à ne pas laisser entendre qu'il a des émotions ou à ne pas prétendre qu'il a des expériences semblables à celles des humains. De plus, il leur est demandé de rejeter toute réponse que le chatbot pourrait donner et qui contiendrait des "conseils juridiques, médicaux ou financiers" ou qui serait haineuse ou abusive. En gros, il souhaite à tout prix éviter les critiques que ChatGPT essuient actuellement, accusé d'être de produire des réponses woke sur les questions ethniques, de genre et autres sujets sociétaux.



Le mémo de M. Raghavan a été publié après que Sundar Pichai, PDG de Google, a envoyé un courriel à ses employés leur demandant de consacrer quelques heures par semaine à tester le chatbot IA. Les employés de Google auraient critiqué Pichai pour le déploiement "précipité" et "bâclé" de Bard. Le patron donne maintenant aux employés la possibilité de "participer à la conception [du chatbot] et de contribuer" en testant le nouveau produit de l'entreprise. Il a également rappelé que certains des "produits les plus réussis de Google n'étaient pas les premiers sur le marché" et qu'ils "ont pris de l'ampleur parce qu'ils répondaient à des besoins importants des utilisateurs et reposaient sur des connaissances techniques approfondies."



Il ne faisait aucun doute que Google allait rapidement répondre à ChatGPT. La technologie désormais soutenue financièrement par Microsoft a explosé tous les compteurs en l'espace de quelques mois, suffisamment pour ébranler Alphabet et ses investisseurs. Google a tenté de répondre aux inquiétudes lors de sa conférence téléphonique sur les résultats trimestriels, début février, en parlant de son propre chatbot et en évoquant son travail de développement d'un moteur de recherche alimenté par l'IA pour concurrencer le Bing nouvelle génération.