Mécontentement des employés Google à propos de Bard et de la gestion de Sundar Pichai

Suite à la révélation de ChatGPT et sa rapide popularité, Google a souhaité réagir en proposant un concurrent de taille et plus expérimenté grâce à une connexion permanente à internet qui lui permettra de récupérer des informations récentes et plus précises que ChatGPT. Si la nouveauté a été séduisante, la manière dont l'entreprise a présenté Bard (le nom de l'IA de Google) a énormément déçu les employés de Google qui s'attendaient à moins de précipitations et une approche moins bâclée.

Sundar Pichai est au cœur des critiques

Le succès de ChatGPT a provoqué une réaction chez les grandes entreprises high-tech américaines, on a pu apercevoir Apple préparer une conférence interne pour ses employés afin d'aborder le sujet de l'intelligence artificielle, Microsoft intégrer ChatGPT à son moteur de recherche Bing ou encore Google lancer Bard, un concurrent de l'IA d'OpenAi. Si toutes les entreprises se bougent, on remarque que Google est la seule société à proposer une alternative prometteuse à ChatGPT aussi rapidement !



Si cela est une bonne nouvelle pour l'esprit innovateur de Google, cela a déçu énormément de salariés de Google qui ont travaillé sur le projet Bard ou qui l'ont suivi de près par passion pour l'avancée de l'intelligence artificielle.

Dans un rapport de CNBC, on aperçoit plusieurs témoignages d'employés de Google qui ont difficilement accepté la façon dont Bard a été présenté au monde entier, selon eux, l'entreprise a volontairement bâclé l'annonce de Bard et s'est précipitée à cause de la pression infligée par l'avance d'OpenAi et des concurrents qui se sont tous brusquement réveillés.



À travers CNBC, les employés Google mécontents envoient un message directement à leur PDG, Sundar Pichai, ils déclarent :

Cher Sundar, le lancement de Bard et les licenciements ont été précipités, bâclés et à courte vue. Nous vous demandons de revenir à une vision à long terme. La mise sur le marché précipitée de Bard dans la panique a validé la peur du marché à notre égard.

Les inquiétudes concernant la position de Google dans le domaine de l'intelligence artificielle ne sont pas nouvelles. Lors d'une réunion générale en décembre, des employés ont voulu savoir quel était l'avantage concurrentiel de Google en matière d'IA. Cela s'est produit à un moment où ChatGPT gagnait en popularité auprès du grand public. La réponse des dirigeants a été que l'image de l'entreprise pourrait être endommagée si elle s'engageait trop rapidement dans la technologie de l'IA-chat, qui est loin d'être sans faille.