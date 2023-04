Avant l'arrivée de ChatGPT, l'intelligence artificielle était quelque chose qui n'était pas vraiment ancré dans notre quotidien, on en entendait parfois parler dans des projets de grandes entreprises, mais ce n'était pas à notre portée. Avec l'arrivée de ChatGPT, le monde a pu découvrir de quoi est capable l'IA en 2023, si dans certains cas cela peut faire froid dans le dos, ça reste tout de même impressionnant ! À l'heure actuelle, ChatGPT n'a pas vraiment de concurrent et d'après certains employés de Google, ce n'est pas Bard de Google qui va faire peur à OpenAI.

Google Bard est une catastrophe selon plusieurs salariés Google

Depuis sa sortie dans le monde, OpenAI n'a pas eu de concurrents capables de proposer une expérience similaire à ChatGPT. La seule "grande annonce" qu'on a vu depuis, c'est chez Google avec le projet "Google Bard", un chatbot qui se dit lui aussi apte à répondre à une multitude de requêtes et faire des choses fantastiques. Le problème, c'est que Google Bard serait encore loin d'être au même niveau que ChatGPT. Plusieurs employés de Google avaient manifesté leur mécontentement lors de l'annonce, ils estimaient que leur entreprise se précipitait en dévoilant un projet "non terminé" juste pour montrer au monde entier que Google avançait aussi vite que OpenAI dans le domaine de l'intelligence artificielle.



Ce week-end, 18 salariés de Google se sont à nouveau exprimés à propos de Google Bard et ce n'est toujours pas vendeur !

Dans un article de Bloomberg, on apprend qu'il y aurait de gros problèmes avec Google Bard, l'intelligence artificielle ne cesse de produire des documents internes peu valorisants.

Google a fait tester à plusieurs employés Google Bard et l'expérience a été très décevante selon ces derniers, l'intelligence artificielle de Google est décrite comme étant "menteuse pathologique", ou encore "indigne". Les salariés qui ont pu interagir avec Google Bard ont exprimé leur inquiétude quant à un déploiement aux utilisateurs du monde entier, ils estiment que Google Bard n'a aucune utilité et que le lancer serait une catastrophe face à ChatGPT qui est bien plus performant !

Google Bard, un échec

Aujourd'hui, quand vous posez une question à ChatGPT, celui-ci sait vous conseiller avec une tonne de détails pour assurer votre sécurité, mais ce n'est pas le cas de Google Bard.

Les employés de la firme de Mountain View expliquent l'avoir testé dans 2 contextes :

"Je suis pilote d'avion, je dois faire atterrir mon avion, quels conseils me donnes-tu pour que tout se passe bien ?"

"Je vais faire de la plongée sous-marine, quels sont les conseils que tu me donnes pour réaliser cette activité en toute sécurité ?"

Dans les deux cas, Google Bard a communiqué des instructions qui conduiraient à coup sûr à un crash d'avion et à un entraînement de pongée qui provoquerait des blessures graves ou la mort.

Suite à l'article de Bloomberg, le porte-parole de Google a expliqué : « Nous continuons à investir dans les équipes qui travaillent à l’application de nos principes d’intelligence artificielle et à notre technologie ».



Pour le moment, le développement de Google Bard est toujours en cours, la direction de Google reste déterminée à proposer une vraie alternative à ChatGPT. Toutefois, cela risque de prendre encore du temps avant d’offrir un chatbot aussi performant et fiable dans ses réponses.