Sam Altman confirme qu'OpenAI ne forme pas chatGPT-5

Lors d'une discussion sur les menaces posées par les systèmes d'intelligence artificielle, Sam Altman, PDG et cofondateur d'OpenAI (avec Elon Musk en 2015), a confirmé que l'entreprise ne formait pas actuellement GPT-5, le successeur présumé de son modèle de langage d'IA GPT-4, publié en mars dernier. Voilà qui devrait rassurer les experts inquiets de l'avancée en matière de contenu généré par l'ordinateur.

Pas de chatGPT5... pour le moment

Lors d'un événement organisé au MIT, Altman a été interrogé sur une lettre ouverte qui a circulé récemment dans le monde de la technologie et qui demandait aux entreprises comme OpenAI de suspendre le développement de systèmes d'IA "plus puissants que GPT-4". La lettre mettait en avant les inquiétudes concernant la sécurité des futurs systèmes, mais elle a été critiquée par de nombreux acteurs de l'industrie, y compris par un certain nombre de signataires. Les experts ne s'accordent pas sur la nature de la menace posée par l'IA, ni sur la manière dont l'industrie pourrait procéder pour "mettre en pause" le développement en premier lieu.

Au MIT, le cofondateur a déclaré que la lettre "manquait de nuances techniques quant à l'endroit où nous devons faire une pause" et a noté qu'une version antérieure affirmait qu'OpenAI entraînait actuellement son moteur GPT-5. "Ce n'est pas le cas et nous ne le ferons pas avant un certain temps", répondant ainsi aux préoccupations.



Cependant, ce n'est pas parce qu'OpenAI ne travaille pas sur GPT-5 qu'elle ne développe pas les capacités de GPT-4 ou, comme l'a souligné M. Altman, qu'elle ne prend pas en compte les implications d'un tel travail en termes de sécurité.

Nous faisons d'autres choses en plus de GPT-4 qui, à mon avis, posent toutes sortes de problèmes de sécurité qu'il est important d'aborder et qui n'ont absolument pas été mentionnés dans la lettre.



Vous pouvez visionner la vidéo de l'échange ci-dessous :

Quel avenir pour ChatGPT ?

Les commentaires de Sam Altman sont intéressants, en ce sens qu'ils mettent en exergue les problèmes inhérents à cette technologie. Mesurer et suivre les progrès mais aussi les dérives d'une LLM (large language model) n'est pas une mine affaire.



Si l'on s'en tient simplement aux numéros de version de chatGPT, on peut être rassuré. Mais si l'on s'y connaît un tant soit peu, ce ne sont que des chiffres, comme l'iPhone 14 qui n'a rien apporté par rapport à l'iPhone 13 (sans compter les "Pro"), et qu'Apple vend comme le dernier cri. ChatGPT 4 peut très bien évolué sans passer à la version 5.



Tout cela est encore très flou, et nous rappelle qu'il est difficile de croire les nombreux discours et démonstrations sur une superintelligence qui remplacera tous les métiers dans quelques années, graphiques à l'appui. Le problème est de pouvoir contrôler les contenus générés, et de leur attribuer une place précise dans notre société. Un monde où tout peut-être remplacé, falsifié, n'est pas vivable pour l'Homme.



Si, comme nous, vous êtes intrigué par les capacités de l'IA générative, mais préoccupé par leur utilisation, l'affirmation d'OpenAI concernant le non développement à date de ChatGPT-5 ne doit pas vraiment vous rassurer.



Que pensez-vous de tout cela ?