Le Wi-Fi 8 va miser sur la stabilité de connexion

Après le Wi-Fi 7 et sa course aux performances brutes, l'industrie change de braquet avec le Wi-Fi 8. Cette nouvelle norme, dont les spécifications IEEE 802.11bn approchent de leur version définitive, marque un tournant stratégique : plutôt que de viser des débits toujours plus élevés, elle mise tout sur la fiabilité de la connexion. Une approche qui pourrait bien séduire les utilisateurs Apple, habitués à privilégier la qualité d'usage à la simple course aux chiffres.

L'initiative "Ultra High Reliability" au cœur du Wi-Fi 8

Qualcomm, contributeur majeur au développement de cette norme, détaille les ambitions du Wi-Fi 8 à travers son initiative "Ultra High Reliability" (UHR). L'objectif fixé par l'IEEE est précis : améliorer de 25% plusieurs paramètres cruciaux dans les conditions d'usage les plus difficiles. Cette amélioration concerne le débit effectif dans les zones de faible couverture, la réduction de la latence au 95ème percentile, et la diminution significative des paquets perdus lors des transitions entre points d'accès.

Cette approche répond à une réalité que connaissent bien les propriétaires d'iPhone et de Mac : avoir un débit théorique élevé ne sert à rien si la connexion se dégrade dès qu'on s'éloigne de la box ou qu'on passe d'une pièce à l'autre. Le Wi-Fi 8 promet de maintenir des performances constantes même en périphérie de réseau, dans les environnements saturés ou sujets aux interférences.

Coordination multi-points d'accès et roaming amélioré

La grande innovation technique du Wi-Fi 8 réside dans sa capacité à coordonner plusieurs points d'accès simultanément. Cette technologie, baptisée "coordination spatiale" et "beamforming coordonné", permet aux routeurs et bornes Wi-Fi de collaborer plutôt que de fonctionner indépendamment. Pour les utilisateurs d'écosystème Apple, cela signifie des transitions plus fluides entre l'iPhone, l'iPad et le Mac, sans ces micro-coupures qui interrompent les téléchargements iCloud ou les appels FaceTime.

Le standard introduit également le concept de "domaines de mobilité unique", révolutionnant la façon dont les appareils basculent d'un point d'accès à l'autre. Cette amélioration profitera particulièrement aux environnements denses comme les bureaux encore équipés de plusieurs bornes routeurs Wi-Fi ou les installations résidentielles multi-étages.

Techniquement, le Wi-Fi 8 conserve les fondations du Wi-Fi 7 : mêmes bandes de fréquences (2,4, 5 et 6 GHz), même modulation 4096-QAM, et même débit théorique maximal de 23 Gb/s. Mais ses nouvelles fonctionnalités comme l'opération dynamique de sous-canaux (DSO) et les schémas de codage améliorés promettent des performances réelles bien supérieures dans la pratique quotidienne.

La finalisation de la norme est prévue pour mars 2028, avec une certification Wi-Fi Alliance dès janvier de la même année. Un timing qui coïncide parfaitement avec les cycles de renouvellement des gammes Apple, suggérant que les premiers iPhone et Mac compatibles Wi-Fi 8 pourraient arriver dans la foulée.