Tout savoir sur les nouveautés du Wi-Fi 8

Vous rêvez d'exploiter la puce Wi-Fi 7 de votre dernier iPhone 16 avec une box compatible ? Et bien sachez que le Wi-Fi 8 se prépare déjà. Celui qui se nomme techniquement le réseau IEEE 802.11bn Ultra High Reliability, est en cours d'élaboration. Pour une fois, la vitesse n'est pas l'objectif ici, mais plutôt l'expérience utilisateur.

Le WiFi 8

Développement du Wi-Fi 8

Bien que le Wi-Fi 7 n'ait pas été entièrement ratifié (oui, c'est fou), les travaux sur le Wi-Fi 8 se poursuivent, avec comme socle les capacités techniques du Wi-Fi 7, notamment un débit PHY maximal de 23 Gbit/s et l'utilisation des bandes 2,4, 5 et 6 GHz avec une modulation QAM 4096. Mais la vitesse n'est pas l'objectif de cette nouvelle norme, qui n'arrivera pas avant quatre ans environ.

Améliorations techniques

Le développement du Wi-Fi 8 comprend plusieurs améliorations techniques visant à améliorer la façon dont les appareils interagissent avec les réseaux, comme expliqué dans le document officiel. L'une de ces fonctionnalités est la réutilisation spatiale coordonnée (Co-SR), qui améliore la communication entre les points d'accès pour gérer efficacement la puissance de transmission, augmentant potentiellement le débit global du système. Une autre est la formation de faisceau coordonnée (Co-BF), qui affine la directionnalité du signal pour améliorer les performances dans les réseaux maillés. De plus, le fonctionnement dynamique des sous-canaux (DSO) permettra un routage des données plus efficace en tenant compte des capacités des appareils connectés, optimisant ainsi les flux.

Voici les spécifications techniques phares :

Bande passante et canaux : le Wi-Fi 8 conservera probablement les capacités du Wi-Fi 7 avec un débit PHY maximal de 23 Gbit/s, en utilisant les mêmes bandes de fréquence et une modulation 4096 QAM.

Débit effectif : l'objectif est d'améliorer le débit effectif plutôt que le débit maximal.

Coordination améliorée : Réutilisation spatiale coordonnée (Co-SR) : améliore la façon dont les points d'accès gèrent la puissance de transmission pour éviter les interférences, augmentant potentiellement le débit du système de 15 à 25 %. Formation de faisceau coordonnée (Co-BF) : permet aux points d'accès de focaliser les signaux plus précisément, améliorant ainsi le débit dans les réseaux maillés de 20 à 50 %. Opération de sous-canal dynamique (DSO) : optimise le routage des données en fonction des capacités de l'appareil, ce qui peut augmenter le débit jusqu'à 80 %.

Nouveaux débits MCS : introduit des gradations plus fines pour les vitesses de connexion afin d'éviter des baisses drastiques des performances, améliorant potentiellement les taux de transmission de 5 à 30 %.

Focus sur la fiabilité

Vous l'aurez compris, au lieu de viser des vitesses de pointe plus élevées, le Wi-Fi 8 met l'accent sur la fiabilité et le débit efficace. Ce changement est évident dans l'introduction de débits de modulation et de codage (MCS) plus fins, permettant des transitions plus fluides dans les vitesses de connexion sans baisse significative des performances. Cette approche vise à offrir une expérience sans fil plus cohérente et plus fiable, en s'alignant sur les tendances technologiques plus larges où l'efficacité et la fonctionnalité sont prioritaires sur la puissance brute. De quoi éviter les déconnexions intempestives et les lags. Idéal pour les joueurs, les amateurs de VR et plus encore.

Date de lancement du WiFi 8

Le Wi-Fi 8 vise un déploiement vers septembre 2028, ce qui laisse évidemment de belles années pour le récent Wi-Fi 7. La plupart des utilisateurs sont encore au Wi-Fi 6, voire le Wi-Fi 5, notamment parce que la box Internet des opérateurs français reste souvent la même pendant toute la durée du contrat. Pour passer à la vitesse supérieure, il faut voir du côté des offres Bouygues, SFR, Orange ou Free.