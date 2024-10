Free dévoile une nouvelle Freebox Pop avec Wi-Fi 7

Free propose une nouvelle version pour sa Freebox Pop. La marque ajoute un bouton marche/arrêt et le Wi-Fi 7, ce qu'elle est actuellement la seule à faire sur le marché français. Malgré l'absence de la bande de fréquence 6 GHz, elle va permettre à plus d'abonnés d'accéder à la dernière norme de connectivité maison.

Freboox Pop Wi-Fi 7

Free a bien l'intention de passer la seconde pour cette année 2024. Après l'annonce de la Freebox Ultra fin janvier et du système de sécurité Qiara hier, l'opérateur lance une nouvelle version de sa Freebox Pop. La grande nouveauté ici, l'ajout du Wi-Fi 7.



Cette Freebox Pop Wi-Fi 7 garde le même prix que la version Wi-Fi 6, à savoir 29.99 €/mois pendant un an puis 39.99 €/mois sans engagement. Elle est exclusivement destinée aux abonnés fibre optique. Free annonce jusqu'à 5 Gbit/s partagés en débit descendant et 700 Mbits/s en débit montant.

Attention, la bande de fréquence 6 GHz, qui apporte un débit plus élevé dans certains cas, n'est pas de la partie sur cette Freebox Pop. Elle reste donc réservée à l'Ultra et au haut de gamme afin de garder une cohérence entre les offres. Le Wi-Fi 7 devrait tout de même apporter de la puissance.



Bien que cela ne soit qu'une question de temps avant que cela n'évolue, Free est actuellement le seul opérateur français à proposer des box internet compatibles Wi-Fi 7. On ne dépasse pas le Wi-Fi 6 chez Orange, SFR et Bouygues Télécom.



Pour nous autres fans d'Apple, ce n'est pour le moment pas un argument de vente. À l'heure actuelle, aucun appareil Apple ne gère le Wi-Fi 7. Une situation qui devrait également évoluer au fil du temps et puisqu'on garde sa Freebox en moyenne dix ans, elle sera utile dans un futur plus ou moins proche.



Rappelons qu'Apple devrait apporter le WiFi 7 à l'iPhone 16 Pro cette année.

Note : iPhoneSoft utilise des liens affiliés chaque fois que cela est possible. Lorsque vous cliquez sur un lien et effectuez un achat, il se peut que nous recevions une petite commission, ce qui nous aide à maintenir ce site et ne génère aucun surcoût pour vous.