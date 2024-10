Free s’associe à Qiara spécialisé dans les systèmes d’alarme connecté

Avec l’offre Freebox Delta, Free s’était déjà lancé dans la sécurité avec le fameux « pack sécurité », un pack qui permettait d’avoir une caméra de sécurité, un détecteur de mouvement… Alors que ce pack n’est plus disponible avec l’offre Freebox Ultra récemment annoncé, le FAI de Xavier Niel propose une autre solution en partenariat avec Qiara, une entreprise française crée par Alexis Bidinot, l’ancien directeur général délégué d’Iliad.

Free x Qiara pour une offre exclusive

Free s’est associé aujourd’hui à Qiara, une start-up française spécialisée dans les systèmes d’alarme connectés. Qiara se distingue par son approche révolutionnaire de la sécurité domestique. En combinant design, innovation et accessibilité, Qiara propose un système d’alarme connecté non seulement esthétique mais aussi extrêmement efficace et facile à installer. Conçu pour répondre aux besoins contemporains, ce système offre un niveau de sécurité optimal sans nécessiter d’engagement, le tout à un prix transparent et accessible.



Dans le cadre de ce partenariat stratégique, les abonnés Freebox se voient offrir une opportunité unique : bénéficier d’un rabais exclusif de 20% sur le Pack Essentiel de Qiara ainsi que sur les abonnements aux services Qiara Plus et Ultra. Cela rend la sécurité domestique de pointe plus abordable pour une large base d’utilisateurs.

Technologie de pointe pour une sécurité inégalée

Le système d’alarme de Qiara intègre les technologies les plus avancées, dont l’intelligence artificielle, pour assurer une détection d’événements intelligente et précise, minimisant ainsi les fausses alertes. Il dispose également d’un réseau IoT de pointe qui garantit une protection continue, même en cas de coupure de courant ou de perturbation de la connexion Internet.



Le Pack Essentiel, désormais accessible à un tarif préférentiel pour les abonnés Freebox à 199€ au lieu de 249€, comprend tout le nécessaire pour une sécurité domestique efficace : une caméra de surveillance Full HD, un détecteur de mouvement, un détecteur d’ouverture, une sirène d’alarme et un clavier numérique. Cela permet une installation complète et fonctionnelle adaptée aux exigences de chaque foyer.

Une application dédiée

La gestion du système d’alarme Qiara est rendue simple et intuitive grâce à une application dédiée, permettant aux utilisateurs de contrôler leur sécurité à distance. Cette flexibilité assure que les propriétaires peuvent réagir rapidement en cas d’incident, où qu’ils soient.

De la télésurveillance 24h/24 et 7j/7

Qiara offre l’option d’une télésurveillance professionnelle en partenariat avec SOTEL, le leader français dans ce domaine. Cette collaboration assure une intervention rapide et efficace en cas d’activité suspecte, offrant ainsi une tranquillité d’esprit supplémentaire aux utilisateurs.



L’association entre Free et Qiara représente une avancée majeure dans le domaine de la sécurité domestique. En rendant accessible une technologie de pointe à ses abonnés, Free ne se contente pas d’élargir son offre de services mais participe activement à l’amélioration de la sécurité et du bien-être des foyers français.

