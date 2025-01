HomeKit : Apple assouplit ses exigences pour la certification Matter

Apple vient de franchir une étape importante dans la simplification de son écosystème domotique en acceptant désormais la certification Matter comme validation suffisante pour obtenir le badge "Works with Apple Home". Cette décision marque un tournant significatif pour les fabricants d'objets connectés qui souhaitent intégrer l'écosystème Apple.

Une certification unique pour tous les écosystèmes

Jusqu'à présent, les fabricants devaient passer par des processus de certification distincts et coûteux pour chaque plateforme majeure (Apple HomeKit, Google Home, Amazon Alexa, Samsung SmartThings). La norme Matter avait justement été créée pour unifier ces certifications, mais dans les faits, chaque acteur continuait d'exiger ses propres tests supplémentaires.



Apple fait figure de pionnier en étant le premier à accepter pleinement les résultats des tests du laboratoire d'interopérabilité de l'Alliance (CSA). Google et Samsung devraient suivre le mouvement plus tard dans l'année pour leurs badges respectifs "Works with Google Home" et "Works with SmartThings". Amazon, quant à lui, est toujours en discussion avec l'Alliance pour intégrer son programme de certification.

Un processus de mise à jour simplifié

La CSA a également annoncé le lancement du "FastTrack Recertification Program" en novembre 2024. Ce nouveau programme permet aux fabricants de déployer plus rapidement et à moindre coût les mises à jour logicielles de leurs produits existants. Au lieu de repasser par un processus complet de certification, seul un contrôle léger est effectué pour s'assurer que les mises à jour n'affectent pas les fonctionnalités et la compatibilité avec les autres appareils.



"Cette nouvelle approche permet aux fabricants de produits de publier plus facilement des correctifs critiques pour améliorer leurs produits", précise l'Alliance dans son communiqué. Les entreprises peuvent même obtenir une certification pour réaliser leurs propres tests en utilisant la suite de tests approuvée par la CSA.



Apple est rarement l'entreprise qui adopte le plus rapidement les nouveaux standards technologiques. Cette intégration poussée de Matter montre à quel point la domotique est devenue très importante pour Cupertino qui, en 2025, devrait sortir de nombreux produits dans cette catégorie comme un écran connecté pour la maison ou encore une sonnette compatible avec Face ID.



Ces changements marquent une évolution majeure dans l'industrie de la domotique, simplifiant considérablement le processus de développement et de maintenance des produits connectés compatibles avec l'écosystème Apple. Cette décision devrait encourager davantage de fabricants à adopter la norme Matter et à proposer des produits compatibles HomeKit, enrichissant ainsi l'offre disponible pour les utilisateurs d'Apple et la maison connectée.



Source