Apple préparerait une caméra connectée pour 2026

Apple s'apprête à faire son entrée sur le marché des caméras de surveillance connectées, selon les informations de l'analyste Ming-Chi Kuo. Le géant de Cupertino vise une production massive pour 2026, avec des objectifs ambitieux de plusieurs dizaines de millions d'unités vendues par an.

Une stratégie smart home ambitieuse

Cette nouvelle caméra connectée s'intégrera parfaitement dans l'écosystème Apple, notamment grâce à une connexion sans fil optimisée avec les autres appareils de la marque. L'accent sera mis sur l'intégration avec Siri et les fonctionnalités d'Apple Intelligence, offrant ainsi une expérience utilisateur enrichie. La sécurité et la confidentialité seront au cœur du produit, s'appuyant sur l'expertise d'Apple en matière de protection des données personnelles, notamment via HomeKit Secure Video.

Cette caméra s'inscrit dans une stratégie plus large d'Apple pour conquérir le marché de la maison connectée. Avant son lancement en 2026, la firme prévoit de sortir un écran connecté dès 2025, combinant les fonctionnalités d'un HomePod avec un écran tactile carré.



Le marché des caméras IP connectées représente actuellement entre 30 et 40 millions d'unités expédiées par an. Apple ambitionne d'en capturer une part significative avec plus de 10 millions d'unités annuelles. La production sera assurée par le fabricant chinois Goertek, qui devient le fournisseur exclusif pour l'assemblage de ce nouveau produit.



Kuo ajoute au passage qu'il croit toujours à des futurs AirPods avec des "fonctionnalités de santé", sans en dire plus pour le moment.



