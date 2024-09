iOS 18 : 5 nouveautés pour la domotique et l'app Maison

Avec iOS 18 sorti il y a quelques jours, Apple apporte plusieurs améliorations notables à son application Maison pour piloter vos accessoires domotiques. Voici les 5 nouveautés à retenir qui vont faciliter le contrôle de votre maison connectée depuis votre iPhone.

Un déverrouillage mains libres pour ouvrir votre porte

La première nouveauté marquante est la possibilité de déverrouiller votre porte d'entrée équipée d'une serrure connectée sans même sortir votre iPhone de votre poche. Il suffira de vous approcher de la porte avec votre iPhone 15 Pro ou un modèle plus récent pour que celle-ci se déverrouille automatiquement de façon sécurisée. Fini la recherche des clés !

Un accès temporaire pour vos invités

Autre fonction bien pratique : la possibilité de fournir un accès temporaire à votre maison (serrures, portes de garage, alarme) à vos invités, jusqu'à 29 personnes. Idéal quand vous recevez de la famille, des amis ou des prestataires comme une baby-sitter. Vous pourrez consulter l'historique de leurs accès sur 30 jours. Il faut évidemment que ces personnes soient équipées d'un iPhone 15 Pro ou plus récent.

Un support étendu de Matter et Thread

iOS 18 va plus loin dans la prise en charge des protocoles domotiques Matter et Thread. Les accessoires Matter pourront être ajoutés directement dans Maison sans hub. Et si vous avez un iPhone récent (15 Pro et ultérieurs), vous pourrez contrôler vos appareils Thread sans routeur de bordure. De quoi simplifier l'installation et fluidifier le contrôle. Pour rappel, les Apple TV 4K de dernière génération sont également compatibles avec ces protocoles domotiques.

Vos aspirateurs robots pilotés depuis Maison

Bonne nouvelle, vous allez enfin pouvoir contrôler vos aspirateurs robots depuis l'app Maison, au même titre que vos autres accessoires. Ceux compatibles Matter pourront même être intégrés dans des scènes et automatisations ou être activés à la voix via Siri. Le ménage connecté devient plus facile !

Suivez votre conso électrique en temps réel

Enfin, si vous êtes client de Pacific Gas and Electric Company aux États-Unis, vous pourrez bientôt suivre votre consommation et vos tarifs d'électricité directement depuis l'app Maison. De quoi mieux maîtriser vos dépenses énergétiques au quotidien. Espérons que cela s'étendra à d'autres pays.

Avec ces améliorations centrées sur la simplicité et le contrôle, iOS 18 marque une nouvelle étape dans l'expérience de maison connectée Apple. De quoi vous donner envie de sauter le pas ou d'étendre votre installation domotique pilotée depuis votre iPhone !



La prochaine grande étape pour la domotique made by Cupertino pourrait être la sortie d'une Apple TV et d'un HomePod boostés à Apple Intelligence pour rendre sa maison non seulement connectée mais aussi intelligente.