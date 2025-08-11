Apple Home devrait remplacer HomeKit dans les années à venir

Apple semble préparer un changement important dans sa stratégie domotique en remplaçant progressivement la marque « HomeKit » par une appellation plus simple autour de « Apple Home ». Cette évolution vise à simplifier l’expérience utilisateur et à unifier l’écosystème maison connectée.

Un changement logique avant l'arrivée de nouveaux produits grand public

Apple semble préparer un changement important dans sa communication autour de la domotique. La marque « HomeKit » pourrait progressivement disparaître au profit d’une appellation plus simple et plus large, centrée sur « Apple Home » ou simplement « Home ».

Dans les dernières versions bêta des logiciels d’Apple, on observe un recul des références à « HomeKit » au profit d’une terminologie plus générique autour de « Apple Home ». Cette tendance indique que la firme souhaite simplifier son discours auprès des utilisateurs, en abandonnant le terme technique « HomeKit » qui était jusqu’ici le label officiel pour sa plateforme domotique.

Cette évolution s’inscrit dans la volonté d’Apple de rendre l’utilisation de ses produits domotiques plus accessible et plus fluide. En mettant davantage l’accent sur une application unique, « Apple Home », l’entreprise veut renforcer son écosystème en intégrant tous les appareils connectés et leurs contrôles dans un seul environnement simple à comprendre.

Le changement de nom pourrait aussi accompagner une nouvelle phase d’expansion pour Apple dans le secteur de la maison connectée. En rendant la marque plus grand public, Apple pourrait attirer plus d’utilisateurs et faciliter la compatibilité avec une gamme toujours plus large de produits tiers.

Si la marque HomeKit a été pendant plusieurs années le socle de la domotique Apple, elle semble aujourd’hui sur le point de s’effacer au profit d’une approche plus globale et simplifiée. Ce repositionnement traduit la volonté d’Apple de mieux s’imposer dans le marché en pleine croissance de la maison intelligente.

Un changement qui rappelle également celui annoncé lors de la WWDC 2025 avec l’unification de la terminologie de ses systèmes, notamment iOS 26, macOS 26 et watchOS 26, pour offrir une cohérence renforcée dans l’expérience utilisateur.



