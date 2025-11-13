Apple a décidé de durcir une nouvelle fois les règles de l’App Store afin de mieux protéger les développeurs et les utilisateurs. L’entreprise veut freiner l’arrivée d’applications trop inspirées de celles qui connaissent déjà le succès, et clarifie ses directives pour empêcher la prolifération des clones.

Apple renforce ses règles pour éliminer les applications « copiées »

Apple a mis à jour ses App Review Guidelines afin de mieux lutter contre les applications qui imitent de trop près des apps populaires. L’entreprise veut mettre fin aux clones qui utilisent un nom, une icône ou une identité visuelle trop proche d’une app existante, ce qui trompe les utilisateurs et nuit aux développeurs originaux.

L’un des changements clés introduit une règle qui interdit désormais explicitement d’utiliser l’icône, la marque ou le nom d’un autre développeur sans autorisation. Cette précision vise à mettre fin aux stratégies utilisées par certains éditeurs pour attirer du trafic en recyclant des éléments visuels connus. Apple rappelle qu’une application doit proposer une identité propre et des idées originales.

La mise à jour des directives ne concerne pas seulement les clones visuels. Apple clarifie aussi plusieurs sections, notamment celles liées aux mini apps en HTML5 ou JavaScript, aux apps financières qui doivent mieux encadrer les taux proposés, ainsi qu’à l’usage de l’intelligence artificielle et des données personnelles. Le but est de rendre les règles plus transparentes et mieux adaptées aux nouveaux usages sur l’App Store.

Pour les développeurs, ces changements impliquent davantage de vigilance lors de la conception d’une application. Il devient essentiel de vérifier que le nom choisi, la direction artistique et la structure générale de l’application ne rappellent pas trop une app existante. Des ressemblances trop fortes peuvent désormais entraîner un rejet plus strict lors de la phase de validation.

Avec cette mise à jour, Apple poursuit sa stratégie de protection de son App Store afin d’en faire l’endroit le plus sûr pour les développeurs qui souhaitent publier leurs applications en toute confiance. L’entreprise tient à préserver un écosystème fiable, où chaque app est encadrée, sécurisée et mise en avant auprès de millions d’utilisateurs. Entre sécurité renforcée et visibilité incomparable, Apple cherche à maintenir le combo ultime pour les créateurs.