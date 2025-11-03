L'App Store s'invite sur le web avec un redesign complet

Apple vient de déployer une nouvelle version web de l'App Store qui marque un tournant dans l'accessibilité de sa boutique d'applications. Jusqu'à présent, le domaine apps.apple.com renvoyait simplement vers une page d'information basique sur l'App Store. Désormais, les utilisateurs peuvent profiter d'une véritable expérience complète directement depuis leur navigateur, sans avoir besoin d'ouvrir iTunes ou l'application dédiée sur un appareil Apple.​

Une interface familière adaptée au web

La nouvelle interface en ligne reprend fidèlement l'onglet "Aujourd'hui" que les utilisateurs d'iPhone connaissent bien. On y retrouve les sélections éditoriales d'Apple, les événements spéciaux en cours, et les classements des applications les plus populaires. Le site propose également un sélecteur dans le coin supérieur gauche permettant de naviguer entre les différentes plateformes : iPhone, iPad, Mac, Apple Watch, Apple TV et Vision. Cette organisation reflète l'écosystème Apple dans son ensemble et facilite la découverte d'applications spécifiques à chaque appareil.​

L'aspect pratique ne s'arrête pas là. Une fonction de recherche intégrée permet désormais de trouver rapidement une application sans passer par Google, comme c'était souvent le cas auparavant. Les utilisateurs peuvent partager facilement les liens vers les apps ou choisir de les ouvrir directement dans l'App Store s'ils ont l'application installée sur leur appareil. En revanche, contrairement au Google Play Store, il n'est pas possible de télécharger une app à distance sur un appareil.

Des pages d'applications enrichies

Les pages de présentation des applications ont également bénéficié d'une refonte graphique substantielle. L'interface intègre maintenant une iconographie modernisée pour mettre en valeur les catégories, les récompenses obtenues par les développeurs et les événements liés aux applications. Les captures d'écran et les informations sont optimisées pour un affichage web, offrant une expérience visuelle plus riche qu'auparavant.​



Cette évolution s'inscrit dans une stratégie plus large d'Apple pour rendre ses services accessibles au-delà de ses propres appareils. On peut y voir un parallèle avec le développement d'Apple Music sur le web ou l'accès à iCloud depuis un navigateur. Pour les utilisateurs Mac, cette nouveauté simplifie la découverte d'applications iOS ou iPadOS depuis leur ordinateur, ce qui peut s'avérer particulièrement utile pour ceux qui possèdent plusieurs appareils de l'écosystème Apple. Et cerise sur le gâteau, l'App Store sur le web n'ouvre plus automatiquement le Mac App Store, comme c'était le cas jusqu'alors.

