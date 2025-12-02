Singapour est le 50e pays à accueillir Tap to Pay sur iPhone

Apple vient de lancer sa fonctionnalité Tap to Pay sur iPhone à Singapour, qui devient le 50e pays où cette solution de paiement sans contact est disponible. Pour mémoire, après le lancement américain en mai 2022, le service était arrivé en France en novembre 2023.

Une solution intelligente pour les petits commerçants

Pensée spécialement pour les petites entreprises, les indépendants et les commerçants de marché, Tap to Pay transforme n’importe quel iPhone XS ou modèle plus récent (sous la dernière version d’iOS) en terminal de paiement complet — sans lecteur de carte ni matériel supplémentaire. Il suffit au commerçant d’ouvrir une application de paiement compatible : le client approche alors sa carte sans contact, son iPhone, son Apple Watch ou tout autre portefeuille numérique, et la transaction s’effectue instantanément et en toute sécurité grâce à la technologie NFC.



L’avantage est évident : les professionnels évitent les coûts et les contraintes d’achat ou de location de terminaux traditionnels, tout en pouvant accepter des paiements où qu’ils exercent leur activité.



La sécurité reste au cœur du dispositif. Comme pour Apple Pay, Tap to Pay sur iPhone utilise l’élément sécurisé (Secure Element) de l’iPhone pour chiffrer chaque transaction. Apple n’a jamais accès à ce qui est acheté, à l’identité de l’acheteur ni aux données de la carte — les numéros de carte ne sont ni stockés sur l’appareil ni sur les serveurs d’Apple.

Les partenaires à Singapour

À Singapour, le service est lancé avec le soutien de six grandes plateformes de paiement :

Adyen

Fiuu

HitPay

Revolut

Stripe

Zoho

Grab (début 2026)

Les réseaux de cartes acceptés comprennent Visa, Mastercard, American Express, JCB et UnionPay.



Avec l’arrivée à Singapour, la solution de paiement sans matériel d’Apple est désormais disponible dans 50 pays et régions, poursuivant son expansion mondiale régulière.