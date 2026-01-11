Apple Plans déploie les itinéraires de randonnée en France

Apple enrichit discrètement son application Plans avec l'arrivée des itinéraires de randonnée en France. Cette fonctionnalité, déjà présente aux États-Unis et en Angleterre, marque un tournant pour les utilisateurs français qui attendaient ce type de service directement intégré dans l'écosystème Apple. Le déploiement touche également l'Allemagne et l'Autriche, permettant à la firme de Cupertino de réduire progressivement son écart avec les applications spécialisées.

Une fonctionnalité encore discrète

Pour accéder aux chemins de randonnée, il faut d'abord savoir où chercher. Contrairement à d'autres services plus établis, Apple n'a pas créé de section dédiée facilement accessible. La méthode la plus simple consiste à taper "Randonnées" dans la barre de recherche, puis sélectionner "Rechercher à proximité". Un filtre "Tous les types de parcours" permet ensuite d'isoler spécifiquement les itinéraires de randonnée et d'afficher les tracés sur la carte.

Cette intégration reste pour l'instant modeste. La base de données d'Apple s'avère encore limitée, avec des itinéraires parfois situés à plusieurs centaines de kilomètres de votre position, et les chemins de randonnée ont tendance à se confondre avec les parcs. Des applications comme Komoot ou Visorando proposent une couverture bien plus complète du territoire français. Néanmoins, lorsqu'un parcours est disponible, Apple fournit des informations détaillées : distance, dénivelé, niveau de difficulté et photos des points de vue remarquables.

L'Apple Watch comme compagnon de randonnée

L'intérêt de cette nouveauté se révèle surtout au poignet. Les cartes topographiques s'affichent directement sur l'Apple Watch, avec un système d'alertes si vous vous écartez du sentier. Le mode hors ligne transforme la montre en véritable GPS autonome, particulièrement pratique pour les randonneurs équipés d'une Apple Watch Ultra. Cette capacité à fonctionner sans connexion cellulaire répond à un besoin réel lors d'excursions en zones peu couvertes.

Depuis iOS 18, les utilisateurs peuvent également créer leurs propres itinéraires personnalisés et les sauvegarder pour un accès hors ligne. Cette flexibilité complète l'offre de parcours préenregistrés et permet d'adapter Plans à ses besoins spécifiques.

Cette mise à jour s'inscrit dans une dynamique plus large d'amélioration de Plans, qui intègre de plus en plus de fonctionnalités en Europe. Apple continue donc de développer son application cartographique face à la concurrence de Google Maps, même si le chemin (sans mauvais jeu de mot) reste encore long pour égaler les services spécialisés dans la randonnée.