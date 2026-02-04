Apple lance les iPhone 16 reconditionnés en France avec jusqu’à 450 € de réduction

Toute la gamme iPhone 16 est disponible sur le refurb français avec des réductions de plusieurs centaines d'euros. De quoi faire le bonheur de certains clients qui attendaient cette nouvelle. Voici un premier aperçu des tarifs.

Apple lance ses iPhone 16 reconditionnés : jusqu’à 450 € d’économie

Un an et demi après leur lancement en septembre 2024, les iPhone 16 débarquent enfin dans le catalogue reconditionné d’Apple France. Une arrivée stratégique qui permet aux consommateurs d’accéder aux modèles récents à des tarifs nettement plus accessibles, avec la garantie qualité de la marque à la pomme.



Les prix affichés sur le store français nous donnent un premier aperçu. L’iPhone 16 standard de 128 Go démarre à 739 € contre 869 € en prix de référence, soit 130 € d’économie. La version 256 Go passe à 839 € au lieu de 999 €, permettant d’économiser 160 €.

Les modèles Pro marquent des baisses encore plus impressionnantes. L’iPhone 16 Pro 128 Go s’affiche à 989 € contre 1169 €, soit 180 € de réduction. La version 256 Go du Pro tombe à 1099 € au lieu de 1299 €, économisant 200 €. Le clou du spectacle reste l’iPhone 16 Pro 256 Go en Titane blanc, proposé à seulement 1099 € alors que son ancien prix était de 1549 €, soit une remise exceptionnelle de 450 €.



Chaque iPhone reconditionné par Apple bénéficie d’un traitement premium. Batterie neuve garantissant l’autonomie d’origine, coque extérieure entièrement renouvelée, emballage sobre avec câble USB-C inclus. Les appareils sont déverrouillés, compatibles avec tous les opérateurs, et couverts par la garantie Apple d’un an extensible via AppleCare+.



Apple certifie que ses reconditionnés sont “minutieusement nettoyés et testés”, rendant impossible leur distinction visuelle avec du neuf. Cette exigence qualitative justifie l’écart avec le marché de l’occasion traditionnel. Le store propose plusieurs finitions : Rose, Outremer, Sarcelle et Noir pour les iPhone 16 standard, tandis que les Pro arborent les élégants coloris Titane sable, Titane naturel, Titane noir et Titane blanc. De quoi satisfaire tous les goûts.