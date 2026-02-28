Apple Watch Ultra 4 : les quatre nouveautés attendues

Voici un résumé des quatre principales nouveautés attendues sur l’Apple Watch Ultra 4 selon les rumeurs les plus persistantes : un léger ajustement du design, l’ajout de nouveaux capteurs dédiés à la santé, l’intégration du Touch ID et une autonomie encore améliorée.

Apple Watch Ultra 4 : les nouveautés les plus crédibles

L’Apple Watch Ultra 4 n’est pas attendue avant septembre prochain (voir septembre 2027), mais les rumeurs commencent déjà à s’accumuler. Selon plusieurs sources issues de la chaîne d’approvisionnement, dont le site spécialisé Digitimes, la prochaine montre haut de gamme d’Apple pourrait embarquer pas moins de quatre évolutions majeures.



La première concerne le design. Digitimes évoque des modifications de l’aspect extérieur de la montre, sans préciser leur ampleur. Des rumeurs plus anciennes parlaient d’un redesign significatif, notamment en lien avec l’adoption d’un écran microLED qui aurait permis d’agrandir le boîtier. Ce projet ayant été abandonné, les changements esthétiques pourraient finalement rester modestes. En même temps, certains estiment que le design actuel est déjà parfait.

Deuxième point : les capteurs de santé. Apple doublerait le nombre de composants dédiés à la détection biométrique, ce qui permettrait à la montre de moins dépendre des algorithmes d’interprétation des données. Le résultat attendu, des mesures de santé plus précises, de meilleures performances générales et une autonomie améliorée. La surveillance de la glycémie, bien qu’en bonne voie technologiquement, ne serait en revanche toujours pas au programme cette année.

La troisième nouveauté serait l’intégration du Touch ID. Des lignes de code découvertes dans des fichiers Apple font référence à “AppleMesa”, le nom de code interne du Touch ID, associé aux modèles 2026 de l’Apple Watch. L’empreinte digitale pourrait être logée dans la couronne numérique, le bouton latéral ou le bouton Action, simplifiant l’authentification pour Apple Pay et le déverrouillage de la montre.

Enfin, la quatrième amélioration attendue touche à l’efficacité énergétique. Digitimes indique que les gains en consommation d’énergie seront significatifs, probablement grâce à une nouvelle puce de la série S. Après une première amélioration de l’autonomie sur l’Ultra 3, l’Ultra 4 pourrait franchir un nouveau palier, ou bien profiter de ces gains pour intégrer de nouveaux capteurs sans sacrifier la durée de vie de la batterie.



Et vous, quelle fonctionnalité aimeriez-vous le plus voir apparaître sur l’Apple Watch Ultra ? Ou plus largement sur l’Apple Watch en général ?

