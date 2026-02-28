Apple Watch Ultra 4 : les quatre nouveautés attendues

Apple Watch Ultra 3 iconVoici un résumé des quatre principales nouveautés attendues sur l’Apple Watch Ultra 4 selon les rumeurs les plus persistantes : un léger ajustement du design, l’ajout de nouveaux capteurs dédiés à la santé, l’intégration du Touch ID et une autonomie encore améliorée.

Apple Watch Ultra 4 : les nouveautés les plus crédibles

L’Apple Watch Ultra 4 n’est pas attendue avant septembre prochain (voir septembre 2027), mais les rumeurs commencent déjà à s’accumuler. Selon plusieurs sources issues de la chaîne d’approvisionnement, dont le site spécialisé Digitimes, la prochaine montre haut de gamme d’Apple pourrait embarquer pas moins de quatre évolutions majeures.

La première concerne le design. Digitimes évoque des modifications de l’aspect extérieur de la montre, sans préciser leur ampleur. Des rumeurs plus anciennes parlaient d’un redesign significatif, notamment en lien avec l’adoption d’un écran microLED qui aurait permis d’agrandir le boîtier. Ce projet ayant été abandonné, les changements esthétiques pourraient finalement rester modestes. En même temps, certains estiment que le design actuel est déjà parfait.

Deuxième point : les capteurs de santé. Apple doublerait le nombre de composants dédiés à la détection biométrique, ce qui permettrait à la montre de moins dépendre des algorithmes d’interprétation des données. Le résultat attendu, des mesures de santé plus précises, de meilleures performances générales et une autonomie améliorée. La surveillance de la glycémie, bien qu’en bonne voie technologiquement, ne serait en revanche toujours pas au programme cette année.

apple watch ultra 3 hero apple officiel

La troisième nouveauté serait l’intégration du Touch ID. Des lignes de code découvertes dans des fichiers Apple font référence à “AppleMesa”, le nom de code interne du Touch ID, associé aux modèles 2026 de l’Apple Watch. L’empreinte digitale pourrait être logée dans la couronne numérique, le bouton latéral ou le bouton Action, simplifiant l’authentification pour Apple Pay et le déverrouillage de la montre.

Enfin, la quatrième amélioration attendue touche à l’efficacité énergétique. Digitimes indique que les gains en consommation d’énergie seront significatifs, probablement grâce à une nouvelle puce de la série S. Après une première amélioration de l’autonomie sur l’Ultra 3, l’Ultra 4 pourrait franchir un nouveau palier, ou bien profiter de ces gains pour intégrer de nouveaux capteurs sans sacrifier la durée de vie de la batterie.

Et vous, quelle fonctionnalité aimeriez-vous le plus voir apparaître sur l’Apple Watch Ultra ? Ou plus largement sur l’Apple Watch en général ?

Note : iPhoneSoft utilise des liens affiliés chaque fois que cela est possible. Lorsque vous cliquez sur un lien et effectuez un achat, il se peut que nous recevions une petite commission, ce qui nous aide à maintenir ce site et ne génère aucun surcoût pour vous.

5 réactions

Stevenmtl - iPhone

perso je commence a regarder la concurrence qui pourrait fonctionner avec iphone. pas pour l'acheter maintenant mais pour garder les options ouverte le jour où je change. je vois que Garmin a des montres assez encensées en terme de qualité.

28/02/2026 à 13h45

Pierre10005 - iPhone

Je dirais plus un aspect logiciel en vrai .. quelques choses de plus interactif serait cool, quelques choses qui donnent envie d’interagir avec la montre un peu comme Samsung peu faire avec des animations et des gimmick un peu plus cool que le côté froid de l’Apple Watch.
Des cadrans aussi .. je switch souvent parce que j’arrive pas vraiment à trouver LE cadran qui convient vraiment

28/02/2026 à 12h02

Adel76 - iPhone premium

@bi24lou
Je sens que je vais garder mon AWU1…

28/02/2026 à 10h10

bi24lou - iPhone premium

@Adel76
Bonjour! Clairement oui! Ça serait bienvenu 😡❗️

28/02/2026 à 10h05

Adel76 - iPhone premium

Rien de fou dans ces rumeurs 😞
L’autonomie serait la première des choses à améliorer pour moi.

28/02/2026 à 10h00

