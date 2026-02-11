Apple publie la version finale de watchOS 26.3

En plus de macOS 26.3 et iOS 26.3, watchOS 26.3 arrive sur les Apple Watch Series 6 et modèles ultérieurs. Cette mise à jour se concentre sur la stabilité et la sécurité, avec peu de changements visibles.

Les nouveautés principales de watchOS 26.3

Corrections de bugs (notamment sur les complications, la batterie et certaines apps).

Améliorations de la synchronisation avec iPhone.

Renforcement de la sécurité (correctifs partagés avec l’écosystème).

Optimisations générales de performances.

Idéale pour corriger les petits soucis rencontrés depuis watchOS 26.2. On espère que la batterie tiendra mieux.

Comment installer watchOS 26.3

Sur votre iPhone : ouvrez l’app Watch > Général > Mise à jour logicielle. Gardez votre montre sur son chargeur, avec plus de 50 % de batterie et proche de l’iPhone. La mise à jour est aussi disponible directement sur la montre (Réglages > Général > Mise à jour logicielle).