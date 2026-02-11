Apple publie la version finale de watchOS 26.3
- Alban Martin
- Hier à 21:36
- 💬 1 com
En plus de macOS 26.3 et iOS 26.3, watchOS 26.3 arrive sur les Apple Watch Series 6 et modèles ultérieurs. Cette mise à jour se concentre sur la stabilité et la sécurité, avec peu de changements visibles.
Les nouveautés principales de watchOS 26.3
- Corrections de bugs (notamment sur les complications, la batterie et certaines apps).
- Améliorations de la synchronisation avec iPhone.
- Renforcement de la sécurité (correctifs partagés avec l’écosystème).
- Optimisations générales de performances.
Idéale pour corriger les petits soucis rencontrés depuis watchOS 26.2. On espère que la batterie tiendra mieux.
Comment installer watchOS 26.3
Sur votre iPhone : ouvrez l’app Watch > Général > Mise à jour logicielle. Gardez votre montre sur son chargeur, avec plus de 50 % de batterie et proche de l’iPhone. La mise à jour est aussi disponible directement sur la montre (Réglages > Général > Mise à jour logicielle).