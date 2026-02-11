Apple publie aussi tvOS 26.3 en version finale

Après macOS 26.3, iOS 26.3 et watchOS 26.3, Apple déploie tvOS 26.3 sur toutes les Apple TV compatibles (HD et tous les modèles 4K). Comme souvent pour tvOS, cette version est très légère en termes de nouveautés visibles, mais elle apporte des corrections importantes et des renforts de sécurité.

Les nouveautés principales de tvOS 26.3

Corrections de bugs et améliorations de stabilité (notamment sur les apps tierces et la lecture vidéo).

Mise à jour de sécurité majeure (partage des correctifs avec l’écosystème iOS/macOS).

Optimisations générales de performances et de consommation.

Sans surprise, rien de révolutionnaire, mais une mise à jour à installer sans attendre si vous utilisez beaucoup votre Apple TV.

Comment installer tvOS 26.3

Sur votre Apple TV : Réglages > Système > Mises à jour logicielles > Mettre à jour. Ou depuis un iPhone/iPad via l’app Maison. La mise à jour est automatique si les mises à jour automatiques sont activées.