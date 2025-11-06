La magie derrière la création de la nouvelle introduction visuelle d'Apple TV

On pourrait croire que la nouvelle introduction visuelle d’Apple TV a été conçue de manière classique, à l’aide de logiciels 3D sur Mac. En réalité, il n’en est rien : comme le révèle un extrait vidéo, Apple a mis en place un véritable dispositif de tournage, réalisé en conditions réelles avec une caméra.

Apple TV : une nouvelle intro créée avec du verre réel

Apple TV a dévoilé une toute nouvelle introduction visuelle, entièrement réalisée avec des éléments physiques plutôt que des effets numériques. Le logo et les animations ont été créés à partir de verre réel, de reflets et de couleurs vives, donnant à la séquence un aspect authentique et cinématographique.

Chaque effet a été capturé directement à la prise de vue. Les éclats de verre, les jeux de lumière et les mouvements de couleurs ont été filmés « avec caméra », sans passer par la CGI. Cette méthode permet de transmettre une sensation de profondeur et de réalisme que les images de synthèse ne peuvent pas reproduire.

L’équipe de création a collaboré avec des experts en "effets pratiques" pour orchestrer chaque détail. Les lumières, les angles et les textures ont été soigneusement étudiés afin que le rendu final soit fluide, harmonieux et vivant. Même les plus petits reflets ont été positionnés et ajustés manuellement pour créer un effet visuel captivant.

Apple a également intégré une nouvelle identité sonore et une police sur mesure, SF TV, afin que le tout forme un ensemble cohérent et immersif. L’objectif était de faire ressentir le travail artisanal derrière l’animation et de donner une véritable présence au logo sur l’écran.

Cette nouvelle intro montre qu’Apple privilégie l’authenticité et le « fait main » dans ses créations visuelles. Elle combine design, lumière et techniques traditionnelles pour offrir aux spectateurs une expérience originale et visuellement riche, mettant en valeur le soin apporté à chaque détail. Place désormais aux billets colorés — et bien réels, eux aussi — avec pour objectif d’augmenter le nombre d’abonnés au service.