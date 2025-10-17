Apple et la Formule 1 annoncent un partenariat exclusif de cinq ans

Apple et la Formule 1 ont signé un accord de cinq ans, faisant d'Apple TV la plateforme exclusive pour toutes les courses de F1 aux États-Unis à partir de l'année prochaine. Cet accord permet à Apple TV de proposer une couverture complète de la Formule 1, incluant les essais, les qualifications, les sessions Sprint et les Grands Prix. Certaines courses et toutes les sessions d'essais seront disponibles gratuitement via l'application Apple TV. En France, Canal+ reste le diffuseur officiel.

La nouvelle passion d’Apple

Eddy Cue, vice-président senior des services chez Apple, a déclaré :

Nous sommes ravis de renforcer notre partenariat avec la Formule 1 et d'offrir aux abonnés Apple TV aux États-Unis un accès privilégié à l'un des sports les plus passionnants et les plus dynamiques de la planète », a déclaré Eddy Cue, vice-président senior des services chez Apple. « L'année 2026 marque le début d'une nouvelle ère pour la Formule 1, avec de nouvelles équipes, de nouvelles réglementations et de nouvelles voitures pilotées par les meilleurs pilotes du monde. Nous sommes impatients d'offrir à nos clients une couverture premium et innovante, axée sur les fans, d'une manière que seul Apple peut proposer.

Stefano Domenicali, président-directeur général de la Formule 1, a ajouté :

Il s'agit d'un partenariat incroyablement passionnant pour Apple et l'ensemble de la Formule 1, qui nous permettra de continuer à maximiser notre potentiel de croissance aux États-Unis grâce à un contenu adapté et à des canaux de distribution innovants. Nous nous connaissons bien, ayant passé les trois dernières années à travailler ensemble pour créer F1 The Movie, qui a déjà connu un énorme succès dans le monde entier. Nous partageons la même vision : faire découvrir ce sport extraordinaire à nos fans aux États-Unis et attirer de nouveaux fans grâce à des retransmissions en direct, des contenus captivants et une approche tout au long de l'année pour les fidéliser. Je tiens à remercier Tim Cook, Eddy Cue et toute l'équipe Apple pour leur vision et leur approche passionnée dans la mise en place de ce partenariat, et nous nous réjouissons à l'idée de passer les cinq prochaines années ensemble.

Apple enrichira l'expérience de la F1 à travers son écosystème, en intégrant des mises à jour en direct, des classements en temps réel et des statistiques dans l'application Apple Sports, ainsi que des fonctionnalités dans Apple News, Apple Plans, Apple Music et Apple Fitness+.



S'appuyant sur le succès du film original « F1 The Movie », avec Brad Pitt, le film sportif le plus rentable de tous les temps (630 millions de dollars de recettes à date), Apple partagera davantage de détails sur la production, les intégrations de produits et les nouvelles façons de profiter du contenu F1 dans les mois à venir.