SpaceX conteste le partenariat entre GlobalStar et Apple pour les SMS par satellite

Depuis près de trois ans, Apple propose une connexion satellite sur l'iPhone, avec comme partenaire principal Globalstar. Mais un autre acteur du secteur s'insurge devant le traitement de faveur supposé de Globalstar par la FCC (Commission fédérale des communications), il s'agit de Starlink d'Elon Musk.

SpaceX freine l’expansion satellite d’Apple

Apple et Starlink, filiale de SpaceX, déploient des fonctionnalités satellites concurrentes permettant aux utilisateurs de smartphones d’envoyer des SMS hors couverture cellulaire ou Wi-Fi. Un récent rapport du Wall Street Journal explore les frictions entre ces géants technologiques et révèle des détails croustillants sur leur relation et leurs ambitions.

L’an dernier, Apple a investi 1,5 milliard de dollars dans Globalstar, son partenaire satellite, pour renforcer l’infrastructure des fonctionnalités intégrées à l’iPhone. Début mars 2025, SpaceX a demandé à la FCC de rejeter la demande d’expansion de Globalstar, la qualifiant de « prématurée ». SpaceX conteste l’utilisation exclusive par Globalstar des bandes 1,6 GHz et 2,4 GHz, plaidant pour un accès partagé, tandis que Globalstar craint des interférences nuisant aux services d’Apple. Ironie du sort : Globalstar paie SpaceX pour lancer ses satellites supplémentaires.

Négociations tendues et accord final

Le rapport note des discussions « tendues » entre Apple et SpaceX pour intégrer les SMS par satellite de Starlink sur les nouveaux iPhone. Malgré ces tensions, un accord a été trouvé. Sur les iPhones, équipés d'au moins iOS 18.3, l’indicateur « SAT » apparaît dans la barre d’état lors de l’utilisation de services satellites, comme Starlink via T-Mobile, actuellement en bêta gratuite aux États-Unis, avant un lancement payant en juillet 2025 pour iPhone et Android.

Partenariats et exclusivité d’Apple

Apple a exploré des collaborations avec Boeing, EchoStar et même SpaceX, mais ses fonctionnalités satellites restent exclusivement liées à Globalstar. Dans une déclaration, Apple souligne que ces outils « complètent les offres des opérateurs » et « ont déjà sauvé des vies ». Initialement limitées aux urgences, elles incluent désormais, avec iOS 18, l’envoi de SMS et iMessages, la mise à jour de localisation sur l'app Localiser et l’assistance routière par satellite, disponibles gratuitement sur les iPhone 14, 15 et 16 dans plusieurs pays.