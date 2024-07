Apple TV+ et Twitch : un partenariat inattendu !

Pour augmenter la part de marché de son service de streaming, Apple n'hésite pas à se rapprocher de certaines entreprises (parfois même de concurrents) pour proposer des périodes d'essai allongées à Apple TV+. Cette stratégie est particulièrement efficace pour atteindre des personnes qui ne sont pas dans l'écosystème Apple et qui n'ont jamais eu l'idée de souscrire un jour à Apple TV+. Alors qu'un récent accord a eu lieu avec PlayStation, il y a peu de temps, la firme de Cupertino a conclu un deal avec Amazon et sa filiale Twitch.

Apple TV+ souhaite atteindre les jeunes

Apple TV+ est un service de streaming fantastique avec des créations originales de qualité, cependant, le service souffre d'une faible popularité aux États-Unis, mais aussi à l'international. Le reproche que font beaucoup d'utilisateurs, c'est le choix initial d'Apple, celui d'investir que dans des contenus originaux et de ne pas enrichir le catalogue avec des contenus venant d'autres studios, comme le font Netflix, Prime Vidéo et tous les autres.



Pour combler sa part de marché décevante, Apple organise régulièrement des offres de découvertes allongées pour inciter de nouveaux utilisateurs à rejoindre Apple TV+ sans débourser un seul centime. Normalement, la période d'essai est de 7 jours (quand vous passez directement par l'application Apple TV), mais Apple fait occasionnellement des exceptions en passant cette courte période à 3 mois (voire 6 mois) via des partenariats.

Le dernier partenariat en date a été fait avec... Twitch. L'incontournable plateforme de streaming en live appartenant à Amazon va bientôt déclencher une communication pour informer ses utilisateurs qu'ils peuvent bénéficier de 3 mois d'essai totalement gratuit à Apple TV+ en réalisant une simple action.



Cette action ? S'abonner à une chaine Twitch (n'importe quel niveau) ou offrir un abonnement à un autre utilisateur !

Du 30 juillet au 19 août 2024, les utilisateurs recevront automatiquement un mail avec un code pour profiter de 3 mois d'Apple TV+ dès qu'ils s'abonneront à la chaine d'un streamer Twitch. La bonne nouvelle, c'est que vous pourrez obtenir cette offre en vous abonnant à n'importe quelle chaîne Twitch, que celle-ci soit très populaire ou que celle-ci vient de commencer son activité il y a tout juste quelques mois.



Sans grande surprise, cette période de gratuité de 3 mois s'adresse uniquement aux non-abonnés Apple TV+. N'oublions pas quand même que ce type de partenariat entre Apple et Amazon n'a qu'un seul objectif : faire découvrir Apple TV+ à de nouvelles personnes. Le but n'étant pas de vous faire faire des économies sur l'abonnement que vous payez déjà.

La France est-elle concernée ?

Oui ! Si vous êtes utilisateur Twitch et que vous n'avez jamais été abonné à Apple TV+, vous pourrez profiter dès le 30 juillet 2024 des 3 mois offerts en échange d'un abonnement à une chaine Twitch.



Dans son billet de blog, Twitch a dévoilé la liste complète des pays éligibles à cette offre :

Anguilla, Antigua-et-Barbuda, Argentine, Arménie, Australie, Autriche, Azerbaïdjan, Bahamas, Bahreïn, Biélorussie, Belgique, Belize, Bermudes, Bolivie, Botswana, Brésil, Îles Vierges britanniques, Bulgarie, Cambodge, Canada, Cap-Vert, Îles Caïmans, Chili, Colombie, Costa Rica, Chypre, République tchèque/Tchéquie, Danemark, Dominique, République dominicaine, Équateur, Égypte, El Salvador, Estonie, Fidji, Finlande, France, Gambie, Allemagne, Ghana, Grèce, Grenade, Guatemala, Guinée-Bissau, Honduras, Hong Kong, Hongrie, Inde, Indonésie, Irlande, Israël, Italie, Japon, Jordanie, République démocratique populaire lao, Lettonie, Liban, Lituanie, Luxembourg, Macao, Malaisie, République de Malte, Maurice, Mexique, États fédérésie de Micronésie, République de Moldavie, Mongol Norvège, Oman, Panama, Paraguay, Pérou, Philippines, Pologne, Portugal, Qatar, Russie, Arabie saoudite, Singapour, Slovaquie, Slovénie, Afrique du Sud, Corée du Sud, Espagne, Sri Lanka, St. Kitts-et-Nevis, Swaziland/Swatini, Suède, Suisse, Taïwan, Tadjikistan, Thaïlande, Trinité-et-Tobago, Turkménistan, Ouganda, Ukraine, Émirats arabes unis, Royaume-Uni, États-Unis, Venezuela, Vietnam et Zimbabwe.



Cet accord entre Apple et Amazon va permettre de faire découvrir l'incroyable catalogue d'Apple TV+ à des milliers de personnes (voire des millions) à travers le monde. Elles pourront apercevoir de nouvelles créations originales comme La voix du lac avec Natalie Portman, Présumé Innocent avec Jake Gyllenhaal, La terre des Femmes avec Eva Longoria, Dark Matter avec le duo Joel Edgerton et Jennifer Connelly ou encore Sunny avec Rashida Jones.



Source