Apple TV+ : propriétaire d’une PS5 ou PS4 ? Apple fait un geste pour vous !

Apple TV+ n’est plus le service de streaming au catalogue pauvre qu’on a connu lors du lancement. Aujourd’hui, Apple TV+ ce sont de très nombreuses séries, films et documentaires originaux. Apple souhaite vous montrer que son catalogue n’est plus le même, et pour cela, il n’y a rien de mieux que les périodes d’essai prolongées qui poussent les nouveaux abonnés à souscrire.

Apple allonge la période de découverte

Si vous possédez une PlayStation 4 ou PlayStation 5, Apple a une surprise pour vous ! Jusqu'au 22 septembre 2024, vous pouvez bénéficier de trois mois gratuits d'Apple TV+. Une offre inédite et qui est bien plus intéressante que la période d’essai proposée sur le site d’Apple ou depuis l’application Apple TV en temps normal.



Pour profiter de cette offre exclusive, il vous suffit de :

Avoir un compte PlayStation Network (PSN)

Disposer d’un identifiant Apple

Détails de l’offre

Apple propose trois mois gratuits d'Apple TV+ pour les utilisateurs de PS4 et PS5. À la fin de cette période d’essai, l’abonnement sera renouvelé automatiquement au tarif de 9,99€ par mois, sans engagement. Vous pouvez annuler à tout moment pour éviter le renouvellement automatique.

Comment s’inscrire ?

Suivez ces étapes simples pour activer votre essai gratuit :

Ouvrez l’application Apple TV sur votre PlayStation : si l’application n’est pas installée, téléchargez-la depuis le PlayStation Store. Connectez-vous avec votre identifiant Apple : si vous n'avez pas encore d'identifiant Apple, créez-en un. Confirmez votre souscription : vous devrez entrer un mode de paiement, mais rassurez-vous, aucun prélèvement ne sera effectué avant la fin des trois mois gratuits. Vous pouvez annuler à tout moment pour éviter toute facturation après l’essai.

Normalement, Apple TV+ propose seulement une semaine d’essai gratuit pour les nouveaux utilisateurs. Cette offre spéciale vous permet de profiter de trois mois de contenu exclusif sans frais. C’est une occasion unique de découvrir des séries, films et documentaires de qualité et régulièrement nommés et récompensés dans les plus grandes cérémonies de remises de prix à travers le monde..



Cette offre est valable jusqu’au 22 septembre 2024 pour les propriétaires de PlayStation, au-delà, la période d’essai repassera à 7 jours maximum.