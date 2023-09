Propriétaire d'une TV LG ? Profitez de 3 mois d'Apple TV+ offerts !

Alors qu'Apple a officiellement interrompu la période d'essai de 7 jours à Apple TV+ en Afrique du Sud et au Royaume-Uni, le géant californien continue les partenariats avec d'autres marques pour attirer de nouveaux utilisateurs. Après les téléviseurs Samsung, c'est au tour des télévisions LG de profiter d'une période d'essai allongé à Apple TV+.

Vous avez une Smart TV LG ?

Vous avez une période d'essai de 3 mois à Apple TV+ !

Face à des géants comme Prime Video, Netflix ou encore Disney+, Apple n'a pas d'autres choix que de jouer la carte de la générosité avec des périodes d'essai étirées pour convaincre de nouvelles personnes de rejoindre Apple TV+. Après une multitude de collaborations, la firme de Cupertino signe aujourd'hui un nouveau partenariat avec LG, une firme avec laquelle travaille beaucoup Apple pour les écrans de ses iPhone.



Jusqu'au 12 novembre, les possesseurs d'une Smart TV LG 4K ou 8K commercialisé entre 2018 et 2023 peuvent bénéficier d'une période d'essai de 3 mois au service de streaming Apple TV+ en ouvrant l'application Apple TV. Au-delà, l'abonné sera facturé à hauteur de 6,99€/mois. Attention, le renouvellement est automatique, ce qui veut dire que si vous souhaitez profiter que de la période de gratuité, il faut vous mettre un petit rappel sur votre iPhone avant le renouvellement.

Bien sûr, cette offre dédiée aux propriétaires de téléviseurs LG ne concerne que les personnes qui n'ont jamais eu d'abonnement actif à Apple TV+ ou d'abonnement à Apple One. Le but de cette approche commerciale n'est pas de vous faire économiser des mois d'abonnements à Apple TV+, mais de vous faire découvrir les incroyables séries, films et documentaires originaux qui font de ce service de streaming un succès mondial.

La fin de la période d'essai classique ?

Comme mentionné en début d'article, Apple a supprimé la traditionnelle période d'essai de 7 jours pour Apple TV+ au Royaume-Uni et en Afrique du Sud, cette approche pourrait se poursuivre dans d'autres pays à travers le monde dans les prochaines semaines ou mois. Le géant californien semble conclure dans ces deux pays qu'une période d'essai n'est plus nécessaire étant donné qu'Apple TV+ est arrivé à un "stade de maturité".



À noter qu'il y a tout de même une solution de "contournement" dans les deux pays cités ci-dessus. Les abonnements Apple One qui proposent tous Apple TV+ de l'individuel au premium bénéficient toujours d'un mois d'abonnement offert. Du coup, vous pouvez profiter d'une période d'essai bien plus longue à Apple TV+ comme pour les autres services inclus dans Apple One.



