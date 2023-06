Apple Music : jusqu'à 3 mois offerts (et ça concerne aussi les anciens abonnés)

Pour ceux qui ont déjà été abonnés, qui ont résilié et qui souhaitent revenir, il semble y avoir un délai (non déclaré) a respecté, il faut probablement avoir été avec un abonnement Apple Music inactif pendant plusieurs mois consécutifs. Si vous obtenez le message "Votre limite de code a été atteindre", cela signifie que vous avez peut-être résilié trop récemment ou que vous avez déjà profité d'une offre de "reprise" similaire à celle-ci dans le passé.

Face à une concurrence toujours plus importante sur le marché du streaming musical, Apple n'a pas d'autres choix que d'activer la carte de la générosité pour attirer de nouveaux abonnés. Si nous avons pu voir dans le passé une multitude de partenariats avec des applications de divertissement, de grosses enseignes américaines... Apple sait aussi organiser des périodes promotionnelles en solo visant à augmenter de 1 à 3 mois la période d'essai à Apple Music ! À travers son application Shazam, Apple a dévoilé une nouvelle offre pour le moins intéressante. Elle se divise en deux catégories :

Vous n'avez jamais été abonnés Apple Music ou vous l'avez été dans le passé, mais vous avez résilié depuis ? Bonne nouvelle, vous pouvez bénéficier d'une offre exceptionnelle, dès maintenant ! Pour une courte durée, Apple propose via son application Shazam jusqu'à 3 mois d'abonnement totalement gratuit sur Apple Music. On vous explique tout.

