Apple Music Live : Ed Sheeran présentera son nouvel album sur Apple Music et Apple TV+

Quelle est la recette secrète pour concurrencer les services de streaming musicaux sur un marché ultra-saturé ? Les contenus exclusifs évidemment ! Apple va proposer dans quelques jours aux abonnés Apple Music et Apple TV+ un concert privé d'Ed Sheeran pour présenter son nouvel album.

Une performance qui aura lieu le

10 mai

Bonne nouvelle pour les abonnés Apple Music et Apple TV+, l'artiste Ed Sheeran a choisi les services Apple pour interpréter son nouvel album en intégralité, une exclusivité qui sera à vivre depuis l'Eventim Apollo à Londres. Ed Sheeran sera sur scène avec 12 musiciens pour l'accompagner dont Aaron Dessner de The National. Dans un communiqué de presse publié par Apple, Matt Wilkinson (animateur d'Apple Music 1) qui s'est entretenu avec Ed Sheeran a déclaré :

Nous sommes ravis de présenter ce spectacle Apple Music Live, qui offre une perspective tout à fait unique sur la façon dont l'un des musiciens les plus populaires au monde fait face à certains des traumatismes les plus lourds que l'on puisse imaginer. C'est un voyage plein d'émotions et d'introspection, mais aussi extrêmement enrichissant.

Sheeran est l'un des artistes les plus performants de tous les temps sur Apple Music, avec plus de 9,5 milliards de lectures dans le monde et 240 millions de tags Shazam. Son single de 2017 "Shape of You" est la chanson la plus diffusée sur Apple Music, avec plus de 930 millions de lectures dans le monde entier. Plus de 45 des chansons de Sheeran ont atteint la première place du Daily Top 100.



Que vous soyez abonné Apple Music ou Apple TV+, vous aurez accès au concert d'Ed Sheeran le 10 mai à 21 heures (heure française). Pour ceux qui ne sont pas abonnés, il y a toujours la possibilité de profiter du concert à travers la période d'essai proposé par Apple pour ses deux services de streaming.



Ce n'est pas la première fois qu'Apple présente un événement "Apple Music Live", d'autres artistes sont déjà passés avant Ed Sheeran, ça a été le cas d'Harry Styles, Billie Eilish, Alicia Keys ou encore Luke Combs. Pour Apple, ces grands rendez-vous valent de l'or puisqu'ils attirent énormément de fans qui ne sont pas forcément abonnés à Apple Music ou même Apple TV+.

D'autres artistes suivront prochainement après Ed Sheeran, la liste n'a pas été dévoilée, on peut toutefois se préparer à d'autres surprises pour 2023 !



Découvrez le communiqué de presse et la bande-annonce du concert