Apple Music Live : Burna Boy en concert au London Stadium le 19 juillet

Pour se démarquer de la concurrence sur le marché du streaming, Apple organise régulièrement des événements uniques et exclusifs à Apple Music. Ces grands rendez-vous s'appellent les "Apple Music Live" et c'est l'occasion de vivre un concert en direct depuis son iPhone ou tout autre appareil.

Burna Boy, le prochain artiste sélectionné pour l'Apple Music Live

Après un succès phénoménal pour Ed Sheeran sur la scène de l'Apple Music Live il y a quelques mois, c'est au tour de l'artiste Burna Boy de réaliser un concert inédit et exclusif au service de streaming musical d'Apple. La firme de Cupertino donne rendez-vous aux abonnés Apple Music le 19 juillet à 21h00 pour vivre le concert comme si vous y étiez, mais depuis votre canapé !

Si vous ne le connaissez pas encore, Burna Boy est un artiste qui propose un mélange unique de musique afro-fusion, qui intègre la dancehall, le reggae, l'Afro-beat et le pop. Il a commencé sa carrière en 2010 et a rapidement gagné en popularité dans le monde entier. Son premier album studio, "Life", a été publié en 2013 et a été suivi par "On a Spaceship" en 2015.



En plus du concert sur l'application Apple Music, les fans de l'artiste retrouveront aussi une émission sur le compte TikTok US d'Apple Music. Burna Boy abordera les derniers événements dans sa carrière, ses inspirations pour enregistrer son dernier album ainsi que ses impressions sur sa tournée mondiale "The Love, Damini".