Jennifer Lopez donnera une performance exclusive au Apple Music Live le 22 février

Si Apple Music a de sérieux atouts vis-à-vis de ses concurrents, le service d’Apple mise aussi énormément sur… les exclusivités pour attirer de nouveaux abonnés. L’un des événements réguliers d’Apple Music s’appelle « l’Apple Music Live », cela consiste à organiser un concert privé avec un artiste qui sort un nouvel album. Après les concerts de Burna Boy, Ed Sheeran ou encore Mary J. Blige, c’est au tour de Jennifer Lopez de présenter son nouvel album en priorité aux abonnés Apple Music !

Apple x Jennifer Lopez

Apple a récemment dévoilé une collaboration exclusive avec la superstar Jennifer Lopez, promettant une performance spectaculaire qui captivera les fans à travers le monde. Cet événement unique en son genre vient célébrer la sortie du neuvième album studio de Lopez, “This is Me Now”, qui a vu le jour le 16 février, marquant une étape importante dans la carrière de l’artiste.



L’album, riche de 13 morceaux pour un total de 44 minutes, est une fenêtre ouverte sur l’évolution personnelle et artistique de Jennifer Lopez. Masterisé pour Apple, cet opus est disponible en audio spatial sur Apple Music, permettant une immersion sonore d’une qualité exceptionnelle. Le format Lossless (également de la partie) garantit une expérience auditive sans précédent pour les amateurs de musique.

La performance, très attendue par les fans du monde entier, est programmée pour le 22 février à 4 heures du matin, heure de Paris. Elle sera accessible via l’application Apple Music et probablement sur l’application Apple TV. Bien sûr, un replay de l’événement sera disponible dès que celui-ci sera terminé d’être diffusé !



Ce partenariat entre Apple et Jennifer Lopez illustre parfaitement la volonté d’Apple de fournir des expériences musicales uniques et innovantes à ses utilisateurs. En anticipation de ce concert exceptionnel, Jennifer Lopez a accordé des interviews à Zane Lowe et Ebro Darden d’Apple Music, où elle a partagé ses pensées sur son dernier album et donné un aperçu de ce que les spectateurs peuvent attendre de sa performance exclusive.



L’annonce de cette collaboration par Apple montre l’engagement continu de la marque à enrichir l’offre de contenus sur Apple Music. Les contenus exclusifs dans le streaming musical sont largement plus rare que dans le secteur du streaming vidéo. Toutefois, pour Apple, les exclusivités permettent de placer Apple Music sous le feu des projecteurs et d’attirer de nombreux abonnés qui découvrent le service via la période d’essai.