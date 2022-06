Apple Music Live : Mary J. Blige en concert le 27 juillet

Après Harry Styles et le rappeur de Chicago Lil Durk, Apple Music poursuit la retransmission des concerts à ses abonnés du monde entier. Sur le compte Twitter @AppleMusic, on peut apercevoir depuis ce soir la prochaine affiche, Apple a décidé de viser très haut avec le concert de Mary J. Blige depuis New York.

Apple Music Live, nouveau concert

Depuis plusieurs mois, Apple a décidé de faire mal à la concurrence d'une nouvelle manière : en proposant des contenus exclusifs dont seuls les abonnés Apple Music peuvent profiter.

Sans surprise, le géant californien vise des artistes populaires, il y a eu Harry Styles qui est un véritable phénomène chez les adolescents, Lil Durk qui rencontre un succès incroyable aux États-Unis et prochainement... Mary J. Blige, une artiste incontournable à qui l'on doit des titres légendaires comme Family Affair ou encore Be Without You.

Comme l'explique Apple, le concert ne sera pas en direct cette fois-ci, la firme de Cupertino va envoyer ses équipes pour enregistrer le concert de Mary J. Blige qui aura lieu le 13 juillet à New York, puis le concert sera après diffusé aux abonnés Apple Music le 27 juillet prochain. Pourquoi cette absence de diffusion en direct ? Peut-être pour un accord qui manque avec l'artiste ou des difficultés techniques.

Un concert organisé par Apple

Oui, Apple Music c'est aussi l'organisation de concerts !

Le géant californien organise tout de A à Z et offre 2 billets à toutes les personnes qui en font la demande. Évidemment, Apple s'attend à une forte demande, l'entreprise a donc mis en place une politique de "premier arrivé, premier servi". Apple précise qu'il faut être âgé de minimum 16 ans et que l'obtention du second billet se fera uniquement quand la candidature pour le premier billet a été retenue.



Si vous êtes en voyage à New York durant la deuxième semaine du mois de juillet, vous pouvez demander vos billets sur cette page dédiée.