Apple annonce un Apple Music Live avec Camila Cabello en exclusivité sur Apple Music

Avec un peu de recul, on se rend compte que les abonnés Apple Music ont quand même beaucoup d'avantages comparés aux services concurrents. En plus de bénéficier du Lossless et du Dolby Atmos sans frais supplémentaires, de nombreuses exclusivités régulières, les abonnés peuvent aussi profiter des Apple Music Live, des concerts inédits avec les grands artistes du moment ! Apple vient d'annoncer ce soir un Apple Music Live avec... Camila Cabello.

Camila Cabello en concert exclusif sur Apple Music

Si vous êtes abonné Apple Music et que vous appréciez Camila Cabello, vous avez un rendez-vous de planifié ! L'artiste a interprété plusieurs de ses titres les plus populaires (Havana, Never Be the Same, My Oh My ou encore Liar) sur la scène de l'un de ses concerts à Lisbonne, au Portugal. Ce concert, qui a été enregistré le 15 juin 2024 lors du Rock in Rio Lisboa, sera diffusé en exclusivité mondiale sur l'application Apple Music.

Pour ceux qui ne connaissent pas très bien Camila Cabello, il s'agit d'une artiste connue pour ses tubes planétaires comme "Havana" et "Señorita". Originaire de Cuba, elle a d'abord été révélée au grand public en tant que membre du groupe Fifth Harmony avant de se lancer avec succès dans une carrière solo.



Si un Apple Music Live est toujours une bonne nouvelle, ça va l'être moins avec l'horaire qu'a sélectionné Apple... Le concert sera diffusé sur Apple Music le 5 septembre à 4 heures du matin (heure de Paris).