L'application LivePod ajoute une Live Activity à Apple Music

De nombreuses applications disponibles sur l'App Store permettent aux utilisateurs d'améliorer leur expérience avec Apple Music, souvent en tant que lecteurs tiers alternatifs. Mais l'application LivePod a un objectif différent en transformant la file d'attente d'Apple Music en une activité en direct qui s'affiche sur l'écran de verrouillage de tous les modèles (iOS 16.2+) et sur la Dynamic Island des iPhone 14 Pro, iPhone 15 et iPhone 15 Pro.

Comment ça marche LivePod ?

LivePod a été développé par un certain Aditya Rajveer, la personne derrière les excellentes WidgetPod et Marvis Pro, deux applications qui s'intègrent à Apple Music. Avec LivePod, les utilisateurs peuvent vérifier quelle chanson sera jouée ensuite sans avoir à ouvrir l'application Apple Music. En effet, l'application dispose d'une activité en direct qui affiche votre file d'attente "Up Next".

C'est à peu près tout ce qu'il faut savoir, LivePod remplit ce seul objectif avec brio. Pour lancer le processus, il suffit de lancer un morceau sur Apple Music, puis d'ouvrir l'application LivePod. Celle-ci affiche automatiquement une Live Activity juste en dessous des commandes multimédia de l'écran de verrouillage, avec la chanson qui sera jouée ensuite.



Pour ceux qui possèdent l'un des derniers iPhones (14 Pro ou supérieur), l'activité en direct s'affiche également dans la Dynamic Island, ce qui vous permet de savoir ce qui va être joué ensuite depuis n'importe où dans iOS. L'application propose également quelques fonctionnalités supplémentaires, telles que plusieurs sons de fond et des notifications en cas de changement de morceau. Sans oublier la compatibilité avec le mode veille d'iOS 17.



Si ce n'est pas une application indispensable au quotidien, c'est un petit plus très intéressant qui pourrait même aller plus loin avec de futures mises à jour. Quant au prix, l'application LivePod est gratuite au départ, avec 200 utilisations. Ensuite, il faudra s'acquitter d'un achat intégré à 2,99 € pour accéder à LivePod+.

Télécharger l'app gratuite LivePod