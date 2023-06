Anker propose un accessoire parfait pour StandBy d'iOS 17

Le partenaire d'iPhoneSoft de longue date, l'accessoiriste Anker, propose une tonne de produits autour des appareils Apple. Après l'excellente batterie externe MagSafe à prix canon ou encore son puissant chargeur allume-cigare, voici le support 2-en-1 PowerWave conçu pour maintenir un iPhone en hauteur et le charger en même temps. Disponible depuis deux ans, il prend tout son sens avec iOS 17, vous allez voir.

L'accessoire pour iOS 17

Capable de maintenir fermement votre iPhone 14, iPhone 13 ou iPhone 12, dans n'importe quelle orientation grâce à sa surface magnétique, le PowerWave dispense une charge constante et efficace en s'alignant parfaitement avec le téléphone. Mieux, un indicateur LED permet de suivre l'état d'avancement. Mais ce n'est pas tout, car le PowerWave va plus loin et recharge également vos écouteurs AirPods posés sur le pied (ou votre Apple Watch), avec un indicateur LED séparé.

Comme d'habitude, la sécurité n'est pas sacrifiée :

Notre système de sécurité exclusif MultiProtect comprend la détection de corps étrangers, la protection contre les courts-circuits, le contrôle de la température et bien d’autres choses encore, assurant ainsi une protection totale pour vous et vos appareils.

Si vous nous suivez, vous aurez compris que ce support 2 en 1 est idéal pour les utilisateurs qui ont déjà installé iOS 17. Apple a introduit une nouvelle fonctionnalité appelée "Veille" en français - ou StandBy en anglais - et qui permet d'afficher un tas d'informations lorsque l'appareil est positionné à l'horizontal. Que ce soit l'heure actuelle, un chronomètre, un score de match ou un widget météo, StandBy dispose de nombreuses options pour s'adapter à tous les besoins.

Avec ce chargeur Anker sur votre bureau ou table de chevet, vous allez pouvoir exploiter l'une des meilleures nouveautés d'iOS 17. Il est important de noter que pour avoir un affichage en continu sur votre téléphone, vous aurez besoin d'un iPhone 14 Pro ou Pro Max équipé de la technologie always-on. Sur les autres modèles d'iPhone, il sera nécessaire d'appuyer sur l'écran ou sur un bouton pour ranimer l'écran.



NB : ce chargeur fournit une charge maximale de 7,5 W pour un iPhone et de 5 W pour les AirPods. Le câble est inclus, pas l'adaptateur secteur.

Acheter le PowerWave d'Anker

Si vous souhaitez vous offrir l'accessoire d'Anker, c'est maintenant sur Amazon :

