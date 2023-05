Le chargeur allume-cigare ultra rapide 50W d'Anker en promo !

Le fabricant d'accessoires Anker, l'un des partenaires historiques d'iPhoneSoft, ne propose pas seulement sa célèbre batterie externe MagSafe à prix canon, mais aussi des produits pour la voiture. Si vous n'avez pas de port USB de série dans l'habitacle, ou qu'il est trop lent, alors le modèle PowerDrive Speed+ de 49 Watts devrait vous plaire, surtout avec sa belle promotion de -30 % !

Le chargeur allume-cigare le plus puissant

Si votre véhicule est équipé d'une prise allume-cigare et que vous avez régulièrement besoin de brancher un iPhone, un iPad, des AirPods, un Android ou même un MacBook ou un PC portable, le chargeur PowerDrive Speed+ d'Anker est l'accessoire qu'il vous faut. Avec 49 Watts de puissance et deux ports en entrée, USB-A et USB-C, vous pouvez recharger n'importe quel appareil pendant vos trajets. Mieux, il est actuellement en promotion à -30 %, de quoi faire de précieuses économies.

Résumé de la fiche technique :

Un port USB-C capable de charger jusqu'à 30 W

Un port USB-A capable de charger jusqu'à 19,5 W

Compatible avec les normes de charge rapide PowerDelivery et QuickCharge

Peut charger deux appareils simultanément

Taille ultra-compacte

Certification UL complète et système de sécurité multipoint d'Anker pour une protection accrue

Note de 4,8/5 étoiles

La technologie Power Delivery offre une charge ultra-rapide aux périphériques USB-C, tandis que notre technologie phare PowerIQ 2.0 permet de recharger à pleine vitesse les appareils USB, Android comme iOS.

Anker vend des accessoires toujours bien finis et durables. Ce n'est pas le moins cher, mais c'est probablement le meilleur rapport qualité / prix du marché, comme en atteste la batterie externe MagSafe.

Adieu les pannes de batterie

Si vous souhaitez profiter de l'offre d'Anker, c'est maintenant :

Acheter le chargeur Anker PowerDrive Speed+ à 24€ au lieu de 34,99 € (en cochant le coupon de 30%)

