La batterie MagSafe de Anker est en super promo à 29€ !

⏰ Il y a 28 min

Medhi Naitmazi

Réagir



Le fabricant d'accessoires Anker, l'un des partenaires historiques d'iPhoneSoft, vient de descendre le prix de batterie externe sans fil compatible MagSafe pour les utilisateurs d'iPhone 12 et d'iPhone 13. Sortie en février 2021, la PowerCore Magnetic 5K double carrément l'autonomie de votre téléphone Apple, tout cela pour un tiers du prix du produit d'Apple lancé en juillet de la même année.

La batterie MagSafe à prix cassé

La PowerCore Magnetic 5K d'Anker dispose donc d'une batterie de 5000 mAh, soit plus que celle d'Apple, ce qui permet de charger totalement un iPhone 12 mini ou iPhone 13 mini, mais aussi un iPhone 12 / iPhone 13 à 95%. Les versions Max seront remplies à 75%.



Grâce à la technologie magnétique MagSafe, la batterie d'Anker se fixe à l'arrière du téléphone en un instant et autorise même la recharge d'autres appareils comme l'Apple Watch ou les AirPods en déplacement.



En revanche, la compatibilité MagSafe n'est pas une certification ce qui limite la puissance de charge à 7,5 Watts et non 15 W car il faut pour cela un câble, comme avec l'accessoire du constructeur américain d'ailleurs. De toute façon, une vitesse accrue n'aurait que peu d'intérêt puisque l'appareil est en cours de recharge dès que la PowerCore est connectée et cela évite de faire chauffer l'ensemble.



Pour se démarquer, la PowerCore 5K dispose de LED qui indique la charge restante, ainsi que d'un port USB-C pour charger d'autres accessoires.

Si vous êtes intéressés, la Anker PowerBank Magnetic 5K est à 29 € sur Amazon au lieu de 39 euros grâce à un coupon à cocher. Une belle idée cadeau dont l'esprit est différent de la batterie portable avec prise Lightning présentée récemment.



Et si jamais vous préférez tout de même l'accessoire MagSafe d'Apple, elle est parfois en promotion à 80 euros.