La batterie Lightning de Veger (5 000 mAh) est en promotion

⏰ Il y a 1 heure

Alban Martin

4



Les solutions pour augmenter l'autonomie de l'iPhone ne manquent pas. Après les conseils pour iOS 15, les coques-batteries ou encore les batteries externes MagSafe, voilà la batterie nomade avec prise Lightning. C'est la seule qui est compatible avec tous les iPhone depuis l'iPhone 5S jusqu'à l'iPhone 13. Mieux, son prix est réduit grâce à une belle promotion !

Une batterie très pratique !

Nul besoin d'avoir un iPhone dernier cri pour profiter de la batterie externe de Veger. Celle qui ne nécessite ni câble, ni MagSafe, dispose d'une capacité de 5 000 mAh et d'une LED pour indiquer le niveau de charge, le tout pour un encombrement réduit au minimum. Habituellement vendue à 26,99€, la "Mini Batterie Externe" de Veger tombe à 18,99€ avec un coupon de réduction. Une baisse de 30% qu'il ne faut pas rater !



Cet accessoire "plug and charge" est très facile à utiliser mais aussi à transporter. Avec 92 grammes et des dimensions de 7.7 x 3.5 x 2.5 centimètres, elle peut se glisser dans une poche ou un sac sans problème.



Du côté des performances, la Mini Batterie Externe peut monter jusqu'à 20 W sur les iPhone compatibles (tous les iPhone depuis l'iPhone 8 / iPhone X). Et si cela ne suffit pas, il faut savoir que cette power bank est compatible avec le mode Pass-through en 5V-1A, cela signifie que vous pouvez charger votre iPhone tout en chargeant la batterie externe. Avec 5 000 mAh de capacité, elle peut même recharger jusqu'à deux fois un smartphone Apple.



Enfin, la batterie externe de Veger est livrée avec un câble de recharge USB A vers USB C et une notice en français. Que demander de plus ?

Notre avis sur la batterie externe de Veger

Il s'agit certainement de la batterie la plus polyvalente qui soit pour les clients Apple. Avec sa prise Lightning, elle s'adapte parfaitement à n'importe quel iPhone et est plus compacte que tous les modèles connus. Avec un prix aussi canon, il est difficile de résister, surtout si vous êtes régulièrement en train de passer en mode économie d'énergie sur votre téléphone.