Promo : une batterie externe MagSafe à 32€ signée LL Trader

Vous voulez améliorer significativement l'autonomie de votre iPhone 13 ou iPhone 12, et nos conseils pour économiser la batterie sous iOS 15 ne suffisent pas, pourquoi ne pas se tourner vers un accessoire MagSafe dédié ? Après Apple et son Battery Pack à 109€, plusieurs constructeurs ont sorti leur accessoire à des prix plus intéressants. C'est le cas de LL Trader qui vend actuellement sa batterie externe en promotion à 32,99€ seulement, soit 3x moins chère que celle de Cupertino.

Une belle promo sur la batterie MagSafe

Comme tous les produits MagSafe, un puissant aimant permet d'arrimer la banque d'alimentation fermement au téléphone Apple, ce qui permet un usage rapide et sûr, l'accessoire ne se détachant pas à la première secousse.



Si la charge est limitée à 7,5 W en sans fil sur les derniers iPhone, contre 15 W pour la batterie Apple officielle, en revanche le modèle commercialisé par LL Trader offre une capacité bien plus grande avec la possibilité de recharger complètement 2 fois un iPhone 13 et même 2,5 fois un iPhone 13 mini par exemple. À titre de comparaison, la batterie Apple se contente de recharger à 70% un mini.



Concernant le design, la batterie est disponible en trois couleurs : blanc, noir et rose pâle. La conception ergonomique facilite la prise en main de l'accessoire avec notamment des indicateurs LED. La lumière blanche indique la situation de capacité. La lumière verte indique la charge. On regrette simplement les inscriptions obligatoires un peu trop visibles sur l'extérieur.



Enfin, pour ceux qui se posent la question, la batterie externe est compatible avec les iPhone précédents comme l'iPhone 11, l'iPhone X ou l'iPhone 8, mais ne s'accrochera pas (aucun aimant est présent sur ces modèles), sauf si vous collez un autocollant avec aimant intégré à leur dos. Pour tous ces appareils et même les Android, le câble USB-C permet de les recharger avec un fil si besoin.

Caractéristiques :

Capacité : 10000 mAh

Entrée Lightning (IOS) : 5 V/1,5 A

Entrée de type C : DC5V-2.5A/9V-2A/12V-1.5A

Sortie de type C : DC5V-3A/9V-2.22A/12V-1.67A

Sortie USB-A : DC5V-4.5A/9V-2A/12V-1.5A

Sortie sans fil : Android 15W / iPhone 7,5W

Taille: 104*68*12mm

Si vous êtes intéressés, la LL Trader 10 000 est à 32,99 € sur Amazon au lieu de 36,99€. Un excellent rapport qualité / prix.